Samsung Galaxy A53 5G: Le meilleur rapport qualité/prix de 2022 est en promotion !

Le Samsung Galaxy A53 5G est notre smartphone de l'année grâce à son rapport qualité/prix exceptionnel, si vous ne savez pas quel smartphone vous offrir pour Noël, vous ferez toujours une bonne affaire avec le Galaxy A53 5G et encore plus aujourd'hui avec cette promotion !

Le Samsung Galaxy A53 5G fait partie de nos smartphones favoris de l'année 2022. Il possède tellement d'avantages pour son prix :

Sa puce 5G

Son écran Super AMOLED 120 Hz

Son étanchéité

Pour un prix assez restreint vous avez accès au meilleur du savoir-faire de Samsung. Le Samsung Galaxy A53 5G possède une belle fiche technique, avec des capteurs photos très bons, de bonnes capacités, une batterie convenable, tout ceci pour 459€ à sa sortie. Aujourd'hui, il est disponible à seulement 340,84€ sur Amazon, soit une réduction de plus de 100€ !

Design et écran

Le Galaxy A53 5G se décline en quatre coloris différents (noir, blanc, bleu et rose). Il pèse 189 g et mesure 159.6 x 74.8 x 8.1 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il ne craint pas les poussières et l'eau. Concernant les connecteurs, il est doté d'un port USB Type-C 2.0. Ce mobile est double SIM (nano SIM). Le Galaxy A53 5G est un smartphone équipé d'un écran Super AMOLED d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 6,5 pouces de diagonale et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreinte digitale.

Photo et vidéo

Cinq modules photos sont présents sur le Galaxy A53 5G, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal a 64 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Quant au dernier objectif arrière, il possède une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. Le seul objectif avant est doté pour sa part de 32 Mpx de résolution. Enregistrez des clips vidéo en 4k. Cet appareil embarque un stabilisateur optique.

Quelle endurance et quelles performances pour le dernier Samsung

Sous le capot, nous retrouvons une puce Exynos 1280. Cette dernière propose également un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G68 MC4. Le mobile est épaulé par 6 Go de RAM. Du point de vue connectivité et réseau, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil est livré avec la version Android 12. Pour recharger votre portable en un rien de temps, ce smartphone dispose de la charge rapide 25 W. La batterie de ce smartphone est équipée d'une capacité de 5 000 mAh.