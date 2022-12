Découvrez l'offre 40Go de Source Mobile : premier forfait mobile responsable et solidaire de Bouygues Telecom !

Vous prônez une consommation raisonnée dans votre quotidien ? Que diriez-vous d'un forfait responsable et solidaire qui vous permettrait de convertir vos gigas non utilisés en un don pour une association qui vous tient à cœur ? C'est le pari qu'à fait Source Mobile avec son forfait unique à 10€ par mois ! Découvrez-le en détail dans cet article !

Une idée de Bouygues Telecom

Une petite équipe soucieuse de l'impact écologique de nos comportements, notamment en termes de digital, s'est laissée portée par l'idée qu'il était possible d'allier l'utile à l'agréable avec un forfait mobile; c'est comme cela qu'est né le premier mobile responsable et solidaire !

Source Mobile, soutenu par Bouygues Telecom, propose un forfait unique qui vous propose de convertir les gigas que vous n'utilisez pas en gouttes*. Ces dernières pourront financer, selon vos affinités, une cause avec l'association de votre choix grâce à Lino, partenaire moteur et solidaire.

Ainsi, chaque mois, vous pouvez constituer une réserve de vos gigas non utilisés qui sera créditée sur votre compte. Dès que vous le souhaitez, vous pouvez piocher dans cette cagnotte pour soutenir un ou plusieurs projets qui vous tiennent à cœur, dans les secteurs de l'environnement, de l'entraide et de la cause animale. La liste des associations est longue, vous trouverez toutes les informations sur le site officiel de Source Mobile.

L'opérateur vous propose par ailleurs des (éco)astuces ainsi que des outils malins pour vous aider à mieux gérer votre consommation au quotidien avec l'application Source.

Les garanties du forfait Source

Le tarif du forfait unique de Source Mobile s'élève à 10€ par mois. Avec celui-ci, vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 40Go en France métropolitaine. Si vos besoins sont plus importants, sachez qu'il est possible de recharger votre enveloppe par tranche de 5Go supplémentaires à 2€.

Lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les départements d'outre-mer, vous bénéficierez de 10Go afin de rester connecté depuis l'étranger.

Concernant les communications, vous pourrez profiter de l'illimité aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les destinations susmentionnées.

Enfin, le forfait Source est sans engagement, vous permettant de mettre un terme à votre forfait à tout moment et sans frais.

*1Go = 20 gouttes