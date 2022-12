Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : Ce smartphone 5G pas cher est à prix cassé avant Noël !

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G fait partie des smartphones de l'année grâce à son prix réduit et ses très bonnes capacités, il possède de nombreux avantages :

Un grand écran AMOLED idéal pour regarder la coupe du monde

La charge rapide 67W

Un capteur photo 108 Mpx

Sorti en fin d'année 2021, il reste un smartphone avec de très bonnes performances pour son prix. Affiché à 329€ habituellement, ce marchand casse son prix et le passe à 298€ ! De plus, la livraison gratuite avant Noël est garantie, une excellente nouvelle si vous comptiez mettre ce smartphone sous le sapin cette année.

Un smartphone avec un écran haute qualité et un écran compact

Le Redmi Note 11 Pro 5G est proposé à l'achat en trois coloris différents (blanc, gris et bleu). Il a un poids de 202 g et a pour dimensions 164.19 x 76.1 x 8.12 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP53, une assurance contre les dépôts de poussière et la pluie. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Le mobile est double SIM (nano SIM). Le Redmi Note 11 Pro 5G est un smartphone équipé d'un écran AMOLED Dot Display d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 6,67 pouces de diagonale et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreintes digitales.

Autonomie et performances

La puce Snapdragon 695 est appuyée par une RAM de 6 Go. L'appareil propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Cet appareil est par ailleurs doté d'une puce graphique Adreno 619. Sur le plan réseau et connectivité, l'appareil intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). Le portable fonctionne sous Android 11. Sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide (67 W).

Photos et vidéos

Pour les photographes passionnés, cinq modules photos sont présents sur le Redmi Note 11 Pro 5G, quatre modules arrière et un à l'avant pour prendre vos plus beaux selfies. L'objectif principal possède 108 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière est doté, lui, d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, le troisième objectif arrière propose une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise pour sa part par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de FOV 118 °. Le seul objectif avant intègre, lui, une résolution de 16 Mpx. Au niveau des clips vidéo, le mobile est capable de filmer en 4k.