Marché de Noël sur Bouygues Telecom : vos smartphones favoris à prix magiques + 1 accessoire offert !

Le marché de Noël est ouvert sur Bouygues Telecom ! Jusqu’au 25 décembre 2022, le Père Noël dépose sa grande hotte chez l’opérateur et vous offre la possibilité de réaliser vos rêves de smartphones les plus fous grâce à des offres exceptionnelles sur toute une sélection de téléphones, dont les plus récents. Profitez-en donc pour dégoter le cadeau idéal à mettre sous le sapin pour un proche ou pour vous-même !

Les derniers smartphones à prix cassés et avec des facilités de paiement

Vous avez passé ces derniers mois à rêver du dernier iPhone 14, du Galaxy S22 ou encore du magnifique Galaxy Z Flip 4 sans pouvoir vous en offrir un, faute de budget ? Alors c’est le moment ou jamais de réaliser vos envies en profitant de cette promo de Noël sur Bouygues Telecom.

Pour l’occasion, les prix de base de ces smartphones haut de gamme sont frappés par une série de remises et autres avantages grâce auxquels ils sont plus accessibles que jamais. Pour cela, il suffit de les associer à l’un des forfaits Bouygues Telecom de l’opérateur (170 Go, 200 Go ou 240 Go). Vous bénéficierez ainsi successivement de :

Une grosse remise immédiate dont le montant varie en fonction du smartphone et du forfait Bouygues Telecom choisis ;

Une remise immédiate supplémentaire ;

Une offre de remboursement après achat.

Mais surtout, vous aurez la possibilité de payer votre smartphone sur 12, 24 ou 36 mois grâce à une offre de financement Younited à 0% (sans intérêt) !

Toute une sélection de smartphones concernés

Dans les rayons de son marché de Noël spécial smartphones, Bouygues Telecom propose une belle sélection de téléphones, incluant les derniers flagships de plusieurs grandes marques.

A titre illustratif, grâce à cette promo de Noël, vos smartphones Premium favoris peuvent ainsi vous revenir à seulement :

1 € + 22 €/mois pendant 24 mois pour l’iPhone 14 (128 Go), avec le forfait Bouygues Telecom 200 Go ;

1 € + 13 €/mois pendant 36 mois pour le Samsung Galaxy Z Flip 4 (128 Go) avec le forfait Bouygues Telecom 200 Go ;

1 € + 10 €/mois pendant 36 mois pour le Samsung Galaxy S22 (128 Go) avec le forfait Bouygues Telecom 200 Go.

Si vous êtes plutôt fan des autres marques comme Oppo, Xiaomi, Google et autres, vous pourrez profiter d’offres assez similaires sur les modèles comme le :

Xiaomi 12T ;

Honor 70 ;

Oppo Reno8 ;

Google Pixel 7.

1 accessoire hi-tech 100% remboursés !

Parce qu’après tout c’est Noël, Bouygues Telecom ne vous laisse pas repartir les mains vides après l’achat de votre smartphone. Avant la validation de votre panier, l’opérateur vous donne la possibilité de choisir un accessoire hi-tech neuf d’une valeur d’environ 50 €. Il faudra ensuite remplir le coupon afin de recevoir le remboursement. de cette somme dépensée.

Vous avez notamment le choix entre des écouteurs sans fil Play, une montre connectée Echo ou encore une enceinte nomade Xqisit.

Assurez-vous juste de suivre la procédure indiquée en remplissant, puis en téléchargeant le coupon après la validation de votre achat.