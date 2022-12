Xiaomi POCO X4 GT: Son prix passe en dessous des 350€ chez ce marchand avec cette offre de Noël !

Le Xiaomi POCO X4 GT fait partie des meilleurs rapport qualité/prix de l'année 2022. Il possède de très bonnes qualités pour son prix :

Un grand écran avec 144 Hz de taux de rafraîchissement

8 Go de RAM, 128 Go de stockage interne

Capteur photo de 64 Mpx

D'excellentes performances

Charge rapide, 0 à 100% en 46 minutes

Mais le principal argument du POCO X4 GT reste son prix ! Sorti au prix de 429€, il est actuellement en promotion chez Cdiscount avant Noël. Son prix passe à seulement 338€ avec une livraison avant Noël. Profitez également du paiement en 4 fois sur ce site.

Design et écran

Le Poco X4 GT est disponible en trois coloris différents, l'argent, le bleu et le noir. Il pèse 200 g et a pour dimensions 163,64 x 74,29 x 8,87 mm. Quant aux connecteurs, il comprend un port jack et un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre portable. Le Poco X4 GT, smartphone de Xiaomi, est doté d'un écran LCD avec 144 Hz de taux de rafraîchissement, une définition de 2460 X 1080 px et 6,66 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale et d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Quelle endurance et quelles performances pour ce Poco X4 GT

Sur le plan des performances, le mobile embarque la puce Mediatek Dimensity 8100. Cette dernière possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G610 MC6. Côté RAM, l'appareil repose sur 8 Go. Du côté connectivité et réseau, l'appareil intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. La version Android 12 est installée sur l'appareil. Sa batterie propose une capacité de 5 080 mAh. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, profitez de la charge rapide (67 W).

Quel appareil photo pour ce Xiaomi ?

Voici quelques infos qui intéresseront les amateurs de photographie : le Poco X4 GT embarque quatre objectifs, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par 64 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.89. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il est doté d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière intègre, lui, une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif frontal se caractérise pour sa part par 16 Mpx de résolution. D'un point de vue des vidéos, l'appareil est capable de filmer en 4k. Un stabilisateur non vous assurera de belles photos.