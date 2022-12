Le probable smartphone pliant Google Pixel Fold passe sous Geekbench livrant des détails sur sa fiche technique

Lorsqu’on teste les performances brutes d’un smartphone, il existe plusieurs solutions afin d’évaluer l’appareil dont 3DMark, Antutu ou encore Geekbench, par exemple. Ce dernier publie tous les résultats des tests réalisés, livrant au passage quelques détails techniques sur la configuration testée. Avant leur commercialisation, les smartphones sont testés avec de tel outil, ce qui peut parfois donner lieu à quelques fuites aux grands regrets des marques qui voient ainsi une partie de leurs secrets dévoilés. Google travaille actuellement sur l’un de ses prochains smartphones et il devrait s’agir d’un modèle pliant. Il porte le nom de code de Felix. On le surnomme le Google Pixel Fold, mais rien ne dit que ce sera son nom officiel lorsqu’il sera présenté.

Les résultats de mesure du Google Tensor G2

Certaines rumeurs disent que le Google Felix serait commercialisé au début de l’année prochaine, du moins au cours du premier semestre 2023. Pour le moment, le géant américain ne s’est pas exprimé sur le sujet, mais il vient d’être repéré dans les listes des résultats de Geekbench. On y voit clairement la référence de l’appareil : Google Felix. Il a obtenu un score de 1047 pour les tests monocœur et 3257 pour les mesures sur plusieurs cœurs. La capture d’écran récupérée par le site MySmartPrice montre que l’appareil testé est équipé d’un processeur octo-core et qu’il s’agit plus précisément de la puce Google Tensor G2 que l’on trouve à bord des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Ce chipset est associé à 12 Go de mémoire vive, ce qui représente une capacité importante. En outre, on peut également voir que l’appareil sera animé par le système Android 13.

Un design envisagé et les autres caractéristiques techniques

Plusieurs visuels qui semblent montrer ce à quoi pourrait bien ressembler le Google Pixel Fold ont déjà été publiés sur la toile et maintenant ce sont des résultats probants qui montrent bien que l’appareil serait prochainement une réalité. Pour le reste de la configuration, il se dit que l’écran pourrait mesurer 8 pouces en diagonale lorsqu’il est totalement ouvert et que l’écran externe (de couverture) fait 6,19 pouces avec une caméra frontale pour les selfies. Il y aurait une autre caméra, à l’intérieur qui embarque un capteur de 9,5 mégapixels.

Le fait que l’appareil passe sous Geekbench signifie qu’il est déjà bien abouti et qu’il s’agirait des derniers tests de la plateforme signifiant une annonce qui pourrait survenir dans les tous prochains.