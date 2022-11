Voici à quoi pourrait ressembler le smartphone pliant Google Pixel Fold, si c’est bien son nom

Le géant américain travaille actuellement sur un smartphone pliant et Jon Prosser, leaker au bilan très positif vient de publier des rendus particulièrement réalistes de ce qui pourrait bien être le Pixel Fold ou Pixel Notepad, car il semble que le nom de l’appareil ne soit pas encore définitif. En voici tous les détails.

À partir de plusieurs sources et d’informations récupérées ici ou là, le pronostiqueur Jon Prosser a réussi à conceptualiser ce qui pourrait bien être le design du prochain smartphone de la marque américaine Google. Il s’agirait du Pixel Fold ou Pixel Notepad. Le nom du produit ne serait pas encore définitivement arrêté, selon Jon Prosser, mais il est, par contre, certain de ses informations qu'il publie sur le site Front Page Tech. Le premier smartphone pliant de Google est attendu pour l’année prochaine. Selon le pronostiqueur, il devrait profiter d’un châssis en métal, mais au design très fin et plutôt soigné figurant d’un appareil qui vise le haut, voire le très haut de gamme.

Le Pixel Fold ou Pixel Notepad utilise le principe de l’ouverture comme pour un livre, à l’image du Samsung Galaxy Z Fold4. Il est équipé d’un écran à l’extérieur, disons sur sa façade avant et d’un écran flexible à l’intérieur qui se replie sur lui-même. Ce dernier proposerait des bordures assez larges dans les parties haute et basse, ce qui permettrait d’y loger la caméra à selfie qui embarquerait 9,5 mégapixels.

Un étrange îlot pour les capteurs photo, au dos

Au dos du Pixel Fold ou Pixel Notepad, il y aurait comme une bande pour intégrer les capteurs photo qui reprendrait un peu le principe de celle proposée à l’arrière des Pixel 7 et Pixel 7 Pro mais en un peu moins large, comme posé sur la surface. L’effet est assez joli.

Le mobile serait décliné en noir ou en blanc avec du verre pour les parties principales. Le bouton de mise en veille joue aussi le rôle de lecteur d’empreinte digitale.

Enfin, dernière information de taille, Jon Prosser estime que le prix du Pixel Fold ou Pixel Notepad de Google serait commercialisé à un prix de 1799 dollars. C’est le tarif auquel le Samsung Galaxy Z Fold4 a été lancé, début août. Le smartphone pourrait être officialisé en mai prochain lors de la conférence annuelle du géant américain, la fameuse Google I/O qui l’année dernière avait été le théâtre d’un teasing pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro.