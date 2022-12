Xiaomi 12T : Son prix baisse de 100€ avant Noël chez ce marchand alors qu'il vient de sortir !

Le Xiaomi 12T est un smartphone très récent lancé par Xiaomi en Octobre 2022. Il possède de très bonnes capacités et profite des dernières innovations de la marque chinoise :

L'HyerCharge à 120W pour recharger ce smartphone en 19 minutes

Un capteur photo 108 Mpx

Un écran AMOLED très résistant et de grande qualité

Des performances haut de gamme

Le tout pour un prix de 649€ à sa sortie. Une somme importante mais raisonnable compte tenu des capacités de ce smartphone. Pour les fêtes, ce marchand décide de casser son prix alors qu'il vient de sortir. Aujourd'hui, son prix passe de 649€ à seulement 549€ chez Rakuten, la livraison est gratuite et garantie avant Noël. Un très bon prix pour ce smartphone récent !

Le look du dernier Xiaomi

Le 12T est disponible en trois couleurs différentes, le noir, l'argent et le bleu. Il a un poids de 202 g et a pour dimensions 163,10 x 75,9 x 8,6 mm. En ce qui concerne la connectique, il comporte un port USB Type-C 2.0. Le mobile est dual SIM (nano SIM). Le smartphone 12T est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces de diagonale, d'une définition de 2712 X 1220 px et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Quelle autonomie et quelles performances pour ce 12T

Sous le capot, l'appareil opte pour une puce Mediatek Dimensity 8100-Ultra. Le portable est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G610 MC6. Du point de vue de la RAM, il est épaulé par 8 Go. Du côté de la connectivité et du réseau, l'appareil intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). Android 12 est installé sur l'appareil. Côté endurance, il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh de capacité. Pour recharger votre portable en un rien de temps, vous pouvez opter pour la charge rapide 120 W.

Quatre objectifs photo pour ce 12T

Pour les photographes passionnés, le 12T embarque quatre modules photos, trois modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal possède une résolution de 108 Mpx et une ouverture relative de f/1.7. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour ce qui est du dernier objectif arrière, il se caractérise par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le seul objectif avant propose une résolution de 20 Mpx. Cet appareil embarque par ailleurs un stabilisateur optique. Le 12T vous permettra aussi de filmer des vidéos en 4K@30 IPS.