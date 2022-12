Samsung Galaxy A13: Son prix passe sous la barre des 150€ chez ce marchand, idéal pour l'offrir comme premier smartphone !

Le Samsung Galaxy A13 est un smartphone d'entrée de gamme de la marque coréenne. Sorti cette année, il bénéficie d'un prix mini et de bonnes performances. C'est le smartphone idéal à offrir à votre jeune ado si vous avez un budget restreint. D'autant plus aujourd'hui avec cette belle promotion qui tombe parfaitement avant les fêtes !

Le Samsung Galaxy A13 est un des meilleurs smartphones récents en dessous de 200€. Il bénéficie de bonnes performances avec ses 4Go de RAM, une bonne autonomie avec une batterie de 5000 mAh pouvant tenir 2 jours et de bons composants photos. Sorti au prix de 199€ cette année, c'est un très bon rapport qualité/prix ! Il sera parfait pour votre jeune vous réclamant un smartphone à Noël ! Résistant, beau et assez simple, il possède tout ce qu'il faut pour lui faire plaisir. Il vous fera également plaisir grâce à son prix, surtout avec cette promotion d'Amazon faisait passer le coût de ce smartphone à seulement 145,93€ au lieu de 199€ habituellement. Un smartphone pas cher qui durera dans le temps !

Design et écran

Le Galaxy A13 est proposé à l'achat en deux couleurs différentes (noir et blanc). Il a un poids de 195 g et mesure 165.1 x 76.4 x 8.8 mm. Au niveau des connecteurs, il est équipé d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est compatible avec une carte nano SIM. Le smartphone Galaxy A13 est doté d'un écran LCD d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 6,6 pouces de diagonale et d'une définition de 1080 X 2408 px. À noter que l'écran est aussi enrichi de la reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Photo et vidéo

Le Galaxy A13 propose quatre modules photos, trois modules arrière et un module frontal. L'objectif principal est doté de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière possède, lui, 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Concernant le dernier objectif arrière, il intègre une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise quant à lui par 8 Mpx de résolution. Un stabilisateur électronique vous assurera de belles photos. Le Galaxy A13 vous permettra par ailleurs de lire ou réaliser des clips vidéo en 1080p.

Quelle endurance et quelles performances pour ce Galaxy A13

Sous le capot, le portable embarque une puce Exynos 850, appuyée par une RAM de 4 Go. Ce SoC est équipé d'un processeur 4 cœurs cadencé à 2 GHz. Sur le plan de la connectivité et du réseau, le mobile a la 4G. Android 12 est installé sur l'appareil. Il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide (15 W).