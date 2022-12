Trois forfaits mobiles illimités à 10 € par mois sans changement de prix à saisir avant Noël

Et si vous profitiez de ces fêtes de fin d’année pour vous offrir un nouveau forfait mobile illimité vraiment pas cher, et dont le prix ne changera pas avant 2024 ? Grâce à l’une des trois offres que nous vous détaillons plus bas dans cet article, vous allez pouvoir passer un super Noël et faire de belles économies toute l’année.

L’offre YouPrice First : 80 Go à 9,99 €/mois

Proposé exclusivement dans le cadre des promos de fin d’année, le forfait YouPrice vous offre une bonne dose de data à prix cassé. Comme les autres offres de ce MVNO, il s’agit d’un forfait mobile flexible décliné en deux versions ; l’une fournie en partenariat avec SFR, et l’autre avec Orange. Mais quel que soit l’opérateur que vous choisissez, les trois paliers de facturation sont les suivants. :

Jusqu’à 80 Go : 9,99 €/mois ;

De 80 à 90 Go : 12,99 €/mois ;

De 90 à 100 Go : 14,99 €/mois.

En clair, si vous ne consommez pas plus de 90 Go au cours du mois, vous payez donc juste 9,99 €. L’autre bonne nouvelle, c’est que ce tarif n’évolue pas, même après la première année, comme c’est généralement le cas avec ce type d’offre.

Par ailleurs, en plus du volume data de 80 Go utilisable dans toute la France métropolitaine, ce forfait pas cher inclut également :

16 Go de data utilisables en UE et dans les DOM (déduits de l’enveloppe principale) ;

Les appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi que depuis l’UE et les DOM quand vous êtes dans ces zones.

Le forfait Oxygène de Prixtel : 50 Go à 9,99 €/mois

Autre forfait mobile flexible porté, cette fois-ci, par Prixtel, le forfait Oxygène est proposé en série illimitée, avec les trois paliers de facturation suivants :

Jusqu’à 50 Go : 9,99 €/mois ;

De 50 à 90 Go : 12,99 €/mois ;

De 90 à 130 Go : 15,99 €/mois.

Contrairement aux forfaits classiques de ce MVNO, les prix de ce forfait n’évoluent pas après les 6 ou 12 premiers mois. Vous pouvez donc faire des économies pendant longtemps avec cette offre. Pour vos besoins en data lors de vos déplacements en UE et dans les DOM, le forfait sans engagement Oxygène inclut une dotation mensuelle de 20 Go (déduits des 50 Go). De plus, l’illimité est offert pour vos appels, SMS et MMS en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM et les pays de l’UE. Notez par ailleurs, qu’à l’instar des autres forfaits de Prixtel, le forfait Oxygène est neutre en CO2 grâce à l’engagement écologique de l’opérateur.

Le forfait Source Mobile : 40 Go à 10 €/mois

Développée par Bouygues Telecom, l’offre Source Mobile est une initiative de Bouygues Telecom visant à offrir aux utilisateurs de smartphones, un forfait mobile pas cher, à la fois écoresponsable et solidaire.

Concrètement, ce forfait inclut :

Une enveloppe web mensuelle de 40 Go, dont 10 Go sont utilisables en UE et dans les DOM ;

L’illimité pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux métropolitains quand vous êtes en France ;

Les appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes zones et vers la France métropolitaine.

Afin d’éviter le gâchis de données, Bouygues Telecom vous offre la possibilité de faire don de vos gigas non utilisés en fin de mois à l’une des associations partenaires de votre choix. Des recharges de data sont par ailleurs proposées pour répondre rapidement à vos besoins en Giga octects supplémentaires au cours du mois.

Précisons, pour finir, que ces trois forfaits mobiles sont commercialisés sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier sans frais, à tout moment.