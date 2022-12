Les premiers détails sur les smartphones Huawei P60 et Mate 60 déjà dévoilés

Il y a quelques semaines, Huawei présentait officiellement son nouveau smartphone haut de gamme, le Huawei Mate 50 Pro. Concentré de technologies au service de la mobilité, offrant d’excellentes performances et couronné du titre de meilleur photophone, à l’heure de l’écriture de ces lignes par le laboratoire indépendant DxOMark, le Huawei Mate 50 Pro s’annonce comme un mobile d’exception. Mais à peine est-il disponible que les yeux sont déjà tournés vers l’un des modèles de la série qui doit lui succéder, le Mate 60. Quelques personnes bien renseignées semblent avoir plusieurs informations pertinentes à son sujet ainsi que sur le prochain smartphone Huawei P60 dont la série succède au Huawei P50 dont le P50 Pro fait partie.

Un chipset Qualcomm version 4G à bord

Si on en croit le pronostiqueur @Rodent950 qui est plutôt sérieux, il semble que les prochains smartphones Huawei Mate 60 et P60 soient animés par le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 en version 4G. L’individu pense savoir que la production de masse commencera prochainement concernant la gamme P60. Rappelons que la société Huawei n’a pas le droit d’utiliser les technologies 5G américaines d’où le fait qu’il s’agisse d’une version 4G du chipset, comme son prédécesseur. D’autres sources affirment que le Huawei P60 serait équipé d’un capteur photo principal avec ouverture variable, comme sur le Huawei Mate 50 Pro, par exemple. Cela lui permettrait de capter plus ou moins de lumière, selon les conditions souhaitées. Ce n’est pas une première puisque Samsung l’avait déjà proposé au sein du Galaxy S9, il y a plusieurs années de cela. Toutefois, depuis, la technologie a bien progressé et Huawei espère en tirer le meilleur parti. Il se murmure également que l’appareil pourrait disposer d’un téléobjectif avec 64 mégapixels permettant de faire un zoom optique.

Un design qui ne change pas beaucoup

Toujours au sujet Huawei P60, celui-ci pourrait reprendre le design du P50 Pro avec ses deux cercles installés dans le coin supérieur à gauche pour intégrer les capteurs photo. À l’avant, il se dit que l’appareil pourrait proposer deux caméras à selfie qui seraient intégrées dans un élément en forme de pilule. La série P60 pourrait être composée de plusieurs modèles, plus que la précédente série P50 du fabricant. Reste à voir quels seront les modèles qui seront disponibles hors de la Chine.