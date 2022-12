Xiaomi Redmi Note 11 : Avec ce code promo, son prix tombe au plus bas chez ce marchand !

Le Xiaomi Redmi Note 11 fait partie de nos coups de coeur pour cette fin d'année. Il est présent dans notre TOP 3 des smartphone à offrir à Noël et ce n'est pas un hasard. Il est parfait en tant que 1er téléphone pour votre adolescent par exemple, grâce à son excellent prix mais également ses bonnes performances.

En effet ce smartphone possède divers avantages sur ses concurrents :

Une énorme autonomie et la charge rapide

Un bon appareil photo

Des capacités plus que correctes pour son prix

pour son prix Un bon écran avec un bon taux de rafraîchissement

Il a ce qu'il faut pour plaire, mais c'est surtout son prix qui attirant. Sorti à 249€, il bouscule la concurrence avec ce très bon rapport qualité/prix. Aujourd'hui, avec le code promo : RAKUTEN10 son prix passe à seulement 169,99€ ! Une excellente promotion pour ce smartphone récent et pas cher.

Le design de ce Xiaomi

Le Redmi Note 11 est proposé à l'achat en trois coloris différents (Noir, bleu et violet). Il pèse 179 g et a pour dimensions 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il peut résister aux dépôts de poussière et ne craint pas l'eau. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Cet appareil peut embarquer une carte nano SIM. Le Redmi Note 11 est un smartphone équipé d'un écran Amoled d'une diagonale de 6,43 pouces, de 2400 X 1080 px de définition et de 90 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Cinq objectifs photo pour ce Redmi Note 11

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes passionnés : cinq modules photos sont présents sur le Redmi Note 11, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière possède quant à lui une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le troisième objectif arrière intègre 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 2 Mpx et par une ouverture relative de f2. 4. L'objectif frontal propose pour sa part 13 Mpx de résolution. Filmez des clips vidéo en 1080p. Ce mobile se caractérise par un stabilisateur électronique.

Quelles performances et autonomie pour le dernier Xiaomi ?

Du côté des performances, nous retrouvons la puce Snapdragon 680, appuyée par une RAM de 4 Go. Le portable propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 610. Quant au réseau et à la connectivité, l'appareil est doté de la 4G ainsi que du wifi 5 (ac). Le mobile utilise la version Android 11. Côté endurance, il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide (33 W).