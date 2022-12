Le ThinkPhone by Lenovo, pardon, by Motorola bientôt disponible ?

La société chinoise Lenovo détient la licence d’exploitation de la marque Motorola pour les smartphones. Elle développe et conçoit les appareils et appose le logo Motorola dessus pour les distribuer à travers les différents marchés. Ainsi, Motorola propose actuellement une large gamme de téléphones mobiles et espère bien grignoter de plus en plus de parts de marché avec ses produits dont le dernier en date est le edge30 Fusion version Viva Magenta, la couleur de l’année 2023 par Pantone. Jusqu’à présent, il n’y avait pas de téléphone mobile de la marque Lenovo et d’ailleurs cela ne va pas arriver tout de suite puisque le smartphone envisagé est baptisé ThinkPhone by Motorola (et non pas by Lenovo).

Quel design ?

Une fois de plus c’est le pronostiqueur @OnLeaks dont le bilan est très positif qui vient de publier un article mentionnant les principales caractéristiques de ce ThinkPhone by Motorola. Selon lui, le téléphone aurait trois boutons sur le côté droit. Le premier serait pour mettre en veille le mobile, le deuxième aurait pour fonction la gestion du volume alors que le dernier servirait à appeler l’assistant vocal Google. Sur le profil gauche, il y aurait un bouton spécial qui pourrait être personnalisé pour lancer immédiatement une application favorite. Le téléphone profiterait d’un revêtement en fibre de carbone. Il serait certifié IP68 donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. À l’arrière de l’appareil, les capteurs photo seraient installés, comme la plupart du temps, dans le coin supérieur à gauche intégrant une configuration de 50+12+2 mégapixels au dos et un capteur à selfie de 32 mégapixels serait installé en frontal.

Quelle fiche technique pour le Motorola ThinkPhone ?

Techniquement, le ThinkPhone by Motorola serait animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et disposerait d’un maximum de 12 Go de mémoire vive (configuration possible aussi avec 8 Go) et d’une capacité de stockage de 512 Go. Il embarquerait une batterie ayant une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 68 watts, mais aussi la charge sans fil à 15 watts. Comme les autres mobiles Motorola, il pourra utiliser la fonction Ready For pour s’interfacer avec un moniteur pour le transformer en une unité centrale. L’affichage serait confié à une dalle AMOLED de 6,6 pouces en diagonale avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz. L’écran pourrait supporter le format vidéo HDR10+ utilisé sur certaines plateformes de streaming vidéo et il abriterait un lecteur d’empreinte digitale pour l’authentification de son propriétaire.

Lenovo devrait profiter du salon du CES 2023 pour faire l’annonce officielle de la commercialisation du ThinkPhone. Reste à savoir s’il sera distribué en France et à quel prix.