Samsung Galaxy A13: La meilleure vente de 2022 est en promotion chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy A13 est votre smartphone pas cher préféré de cette année 2022. Vous ne trouverez pas mieux si votre budget est restreint ! Pour ce prix, Samsung assure une très bonne qualité avec des composants de bonne facture : un écran LCD très correct, des performances au rendez-vous et surtout une très bonne autonomie. Dernièrement au prix de 199€, il est aujourd'hui à seulement 161€ sur Amazon. Une bonne réduction de 19% sur ce smartphone pas cher en version 64Go.

Que nous propose le Galaxy A13 côté look ?

Le Galaxy A13 se décline en deux coloris différents : noir et blanc. Il a un poids de 195 g et mesure 165.1 x 76.4 x 8.8 mm. Du point de vue de la connectique, il dispose d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. L'appareil dispose d'emplacements pour une carte nano SIM. L'écran LCD du smartphone Galaxy A13 intègre 60 Hz de taux de rafraîchissement, une diagonale de 6,6 pouces et 1080 X 2408 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller et d'un système de reconnaissance faciale. Il est disponible également en version 5G :

Performances et endurance

Pour ce qui est des performances, le mobile embarque la puce Exynos 850. Le portable est doté d'un processeur 4 cœurs cadencé à 2 GHz. Du côté de la RAM, il est épaulé par 4 Go. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil possède la 4G. La version Android 12 est installée sur le portable. Du point de vue de l'autonomie, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide (15 W).

Un appareil photo avec quatre objectifs

Quatre modules photos sont présents sur le Galaxy A13, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Concernant le deuxième objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière a quant à lui 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant possède, lui, une résolution de 8 Mpx. Ce mobile embarque aussi un stabilisateur électronique. Par le biais de cet appareil, vous pourrez lire ou éditer des vidéos en 1080p.