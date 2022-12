Xiaomi Redmi Note 11 Pro : Meilleur rapport qualité/prix de 2022 ? Il est à moins de 300€ avec cette promo !

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est un smartphone moyen de gamme de la marque Xiaomi. Il s'agit d'un des meilleurs rapport qualité/prix de l'année grâce à sa fiche technique complète et son prix abordable. En effet, pour 329€ à sa sortie, vous profitez d'un écran AMOLED 120 Hz de très bonne facture, une longue autonomie, la charge rapide et de très bonnes performances internes. Aujourd'hui, son prix passe à seulement 255,99€ chez Rakuten avec 12,80€ offerts en bon d'achat avec le Club R.

Le look de ce Redmi Note 11 Pro

Trois coloris différents sont proposés pour le Redmi Note 11 Pro (blanc, gris et bleu). Il a un poids de 202 g et a pour dimensions 164.19 x 76.1 x 8.12 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP53, une protection contre la poussière et l'eau. Du côté de la connectique, il est doté d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est double SIM (nano SIM). Le Redmi Note 11 Pro 5G est un smartphone équipé d'un écran AMOLED Dot Display de 120 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,67 pouces et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Un appareil photo avec cinq objectifs

Voilà quelques informations qui intéresseront les mordus de photographie : cinq objectifs sont présents sur le Redmi Note 11 Pro 5G, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose une résolution de 108 Mpx et une ouverture relative de f/1.9. Quant à lui, le deuxième objectif arrière intègre 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le troisième objectif arrière est doté pour sa part d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Concernant le dernier objectif arrière, il se caractérise par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de FOV 118 °. L'objectif avant est doté, lui, d'une résolution de 16 Mpx. Le Redmi Note 11 Pro 5G vous permettra également de réaliser ou éditer des clips vidéo en 4k.

Que nous offre ce Xiaomi côté performances et endurance ?

D'un point de vue des performances, le portable opte pour une puce Snapdragon 695. Ce SoC possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 619. Pour ce qui est de la RAM, ce dernier repose sur 6 Go. Sur le plan réseau et connectivité, le mobile est doté de la 4G ainsi que du wifi 5 (ac). Le portable tourne sous Android 11. Pour recharger votre mobile à tout moment, ce smartphone dispose de la charge rapide (67 W). Sa batterie est équipée de 5 000 mAh de capacité.