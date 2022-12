Free Mobile : Découvrez les trois forfaits illimités dès 4.99€ du moment !

Le forfait Free 2H avec option booster

Le forfait Free à 2€ est destiné aux petits utilisateurs. Cette offre mobile sans engagement de durée inclut 2h d'appels, ainsi que les SMS et MMS illimités et une mini enveloppe Web de 50Mo dans l'hexagone. Ces options de communications sont aussi valables en UE et DOM. En France métropolitaine, les abonnés disposent d'un accès Free WiFi illimité. Les abonnés Freebox ont la possibilité d'associer cette offre à leur BOX et obtenir la gratuité de cet abonnement mobile.





Pour ceux ou celles qui désirent profiter d'un forfait illimité pas cher, ils pourront enrichir ce forfait à 2€ en ajoutant l'option booster. Cette dernière facturée 2.99€ par mois permet aux abonnés de bénéficier des appels illimités en France ainsi qu'une enveloppe Web de 600Mo. Grâce à cette option, Free vous permet de profiter d'un forfait illimité à moins de 5€.

La Série Free Mobil du moment : 110Go en promotion

Autre forfait mobile mis en avant dans le catalogue Free Mobile, la série limitée 110Go. Celle-ci est en promotion à seulement 14.99€ par mois et ce pour une période de 12 mois. Passé ce délai, cet abonnement migrera automatiquement vers le forfait Free 5G avec 210Go ou data illimitée.

En craquant pour cette offre Free Mobile, vous pourrez utiliser jusqu'à 100Go de données mobiles en France et accéder au Free WiFi illimité. En voyage depuis l'UE Europe et les DOM, 16Go de data sont alloués ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Pour ce qui est consommations téléphoniques en métropole, vous disposerez des appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et DOM (hors Mayotte). Vouus pourrez aussi échanger des SMS et MMS à volonté en France et SMS vers les DOM.

Le forfait Free 5G avec 210Go ou data illimitée

Enfin, Free Mobile commercialise toujours son forfait mobile à 19.99€. Cette offre phare est parfaite pour profiter d'un abonnement mobile complet à prix cassé. Par ailleurs, les abonnés Freebox profitent d'une remise et la data illimitée avec une Freebox Pop, la réduction s'élève à 10€ par mois soit cet abonnement avec 4G/5G illimitée à 9.99€. Avec les autres Freebox, la remise est de 4€ par mois soit 15.99€ par mois.

Pour ce qui est des services, vous profiterez :