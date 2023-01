300 000 smartphones Xiaomi Redmi K60 vendus en seulement 5 minutes

Cela fait seulement quelques jours que la nouvelle série de smartphones Xiaomi Redmi K60 est disponible en Chine. Elle est composée des modèles Redmi K60E, le plus abordable, Redmi K60 et Redmi K60 Pro. Ce dernier profite notamment d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, soit la puce la plus véloce du moment pour les mobiles sous Android et que l’on trouve également sur d’autres modèles haut de gamme annoncés ou à venir. Il bénéficie également d’une charge sans fil et d’une capacité de charge filaire à 120 watts. Il est équipé d’un écran AMOLED et dispose d’un capteur photo principal de 50 mégapixels au dos.

Une très belle vente mais la marque a déjà fait mieux

La marque Xiaomi vient d’annoncer avoir réalisé une première vente flash en Chine et révèle sur le réseau social chinois Weibo avoir écoulé un premier lot de 300 000 unités de smartphones Redmi K60 en seulement 5 minutes ! Dans le détail, cela correspond à 100 mobiles vendus par seconde ce qui est assez impressionnant. Toutefois, ce chiffre reste inférieur aux 330 000 unités qui s’étaient écoulées dans le même temps lors de la mise en vente du précédent modèle, le Redmi K50 dont la série ne compte que deux modèles. Nous verrons si le nouveau Redmi K60 dépassent, finalement les chiffres de vente du Redmi K50. Rappelons que le Redmi K60 devrait être disponible en France et plus généralement en Europe sous le nom de Poco F5 dont nous attendons toues les informations concernant sa date de commercialisation ainsi que son prix.