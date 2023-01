Poco X5 et Poco X5 Pro, bientôt en approche pour une commercialisation imminente

Actuellement, la marque Poco propose les smartphones Poco X4 GT et Poco X4 Pro. Ceux-ci devraient être prochainement renouvelés par la nouvelle série de mobiles Poco X5. Celle-ci semble être composée de deux modèles : le Poco X5 et le Poco X5 Pro. Ces deux modèles viennent de recevoir une certification signifiant que la date de leur commercialisation ne devrait plus tarder.



Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed

Quid de leurs fiches techniques ?

Récemment, Xiaomi a dévoilé la série de smartphones Redmi Note 12 dont le modèle Redmi Note 12 Pro Speed Edition qui serait très probablement renommé Poco X5 Pro. Il devrait donc être équipé d’un écran AMOLED 120 Hz avec une définition de 1080x2400 pixels sur 6,7 pouces avec un capteur photo frontal de 16 mégapixels à l’avant. Pour les autres prises de vue, on pourrait compter sur la présence d’une configuration de 108+8+2 mégapixels. Le mobile serait animé par la puce Qualcomm Snapdragon 778G associée à de la mémoire vive au format LPDDR4X et une mémoire de stockage au format UFS 2.2. La batterie serait d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 67 watts.

De son côté, le Poco X5 aurait le même écran que la version Pro. Son capteur photo frontal serait un module de 8 mégapixels et il y aurait un capteur principal de 48 mégapixels au dos. L’appareil disposerait d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695 avec de la mémoire vive au format LPDDR4X et de la mémoire de stockage au format UFS 2.2. La batterie aurait la même capacité que la version Pro mais supportant une puissance de charge inférieure, car d’un maximum de 33 watts pour une charge plus lente. Les deux appareils seraient dotés d’un lecteur d’empreinte digitale sur le bouton de mise en veille, sur le profil.