Xiaomi présente les Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ et Discover Edition en Chine

Les premiers smartphones de la série Redmi Note 11 datent de l’année dernière à peu près à la même période et ils ont été rapidement rejoint par plusieurs déclinaisons ce qui en fait l’une des séries les plus complètes du marché. Nous verrons sur la série des Redmi Note 12 suit cette tendance.

La charge à fond avec 210 watts pour le Redmi Note 12 Discovery Edition

Le modèle le plus remarquable est le Xiaomi Redmi Note 12 Discovery Edition. Il s’agit en effet du tout premier smartphone capable de supporter la charge à 210 watts, une technologie déjà montrée par les équipes de Xiaomi mais pas sur un modèle commercialisé. Le fabricant annonce la possibilité d’une recharge complète en seulement 9 minutes pour sa batterie ayant une capacité de 4300 mAh. Sinon, le mobile dispose de toutes les caractéristiques du modèle Xiaomi Redmi Note 12 Pro+. Il est donc équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1080, d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur une dalle 10 bits avec la compatibilité Dolby Vision pour les plateformes de streaming qui le propose.



Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Pour les photos, il dispose d’un capteur principal de 200 mégapixels, un Samsung ISOCELL HPX avec stabilisateur optique pour limiter les bougés. Il est associé à un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et une caméra de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 120 watts.

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ sera très certainement commercialisé en France. En Chine, il est annoncé à 289 € HT pour la version 8+256 Go et à 318 € HT pour la configuration 12+256 Go. Le Xiaomi Redmi Note 12 Discovery Edition est annoncé en Chine pour 330 € HT avec 8+256 Go mais nous ne savons pas encore s’il trouvera le chemin jusqu’à notre marché français ou s’il est réservé à la Chine.

Des configurations légèrement moindres sur les Redmi Note 12 et Redmi Note 12 Pro

Le Redmi Note 12 Pro est assez similaire aux deux précédents, car il utilise le même processeur et une capacité de batterie de 5000 mAh supportant la charge à 67 watts, cette fois-ci. Il utilise un capteur photo principal Sony IMX766 de 50 mégapixels largement répandu sur d’autres modèles avec un objectif de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et une caméra de 2 mégapixels à l’arrière. Le mobile propose un profil de 7,9 mm avec un écran AMOLED 10 bits 120 Hz sur 6,67 pouces.

Enfin, le Redmi Note 12 utilise également une dalle AMOLED à 120 Hz animée par un processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 compatible 5G avec une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 33 watts. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil tandis qu’il y a un port audio jack pour brancher un casque.

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro est annoncé à un prix de 235 € HT pour 6+128 Go, 248 € HT pour 8+128 Go, 262 € HT pour 8+256 Go et 290 € HT pour 12+256 Go. Le Xiaomi Redmi Note 12 a été présenté à un prix de 165 € HT pour 4+128 Go, 180 € HT pour 6+128 Go, 194 € HT pour 8+128 Go et 220 € HT pour 8+256 Go. Comme les précédents modèles, nous attendons maintenant une annonce de leur disponibilité en France avec des tarifs adaptés.