Trois nouveaux forfaits mobile pas chers à VIE sur le réseau Orange ou SFR sont arrivés chez YouPrice

Trois nouveaux forfait mobile à prix fixe et sans engagement de durée ont débarqué chez l'opérateur YouPrice. Le premier adapté aux petits utilisateurs est proposé au prix mini de 4.99€, le second flexible de 80 à 100Go est disponible à partir de 9.99€ et le troisième incluant entre 100 et 140Go est affiché à partir de 13.99€ par mois. Le choix entre le réseau Orange ou SFR vous est proposé avec ces trois formules et la 5G en option à 5€ par mois avec les deux abonnements flexibles. Explications !

Un nouveau forfait illimité avec 500Mo à 4.99€ par mois à VIE

Pour les petits utilisateurs YouPrice lance un nouveau forfait pas cher valable sur le réseau Orange ou SFR au choix. Ce mini abonnement de téléphone illimité avec 500Mo est à seulement 4.99€ par mois à VIE. En craquant pour ce forfait mobile, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS en illimité dans l'hexagone. L'enveloppe Web de 500Mo incluse chaque mois est utilisable jusqu'en 4G en France métropolitaine. En voyage depuis l'UE et DOM, vous pourrez utiliser les mêmes services qu' en France. Cette offre est sans engagement de durée, vous pourrez ainsi changer à tout moment sans frais si vos besoins évoluent ou si une meilleure offre se présente à vous.

Un forfait mobile 80Go à 9.99€ par mois à VIE

Si vous voulez plus de gigas pour un prix canon et pas seulement la première année, YouPrice affiche un autre super bon plan à ne pas manquer. Son offre Le first flexible de 80 à 100Go est disponible en effet à partir de seulement 9.99€ par mois et sans hausse de prix au bout de quelques mois. Avec cette offre sans engagement de durée, vous pourrez également choisir entre le réseau Orange ou SFR à la commande, Par ailleurs, la 5G est disponible en ajoutant 5€ supplémentaires par mois. .Ce forfait YouPrice est composé des paliers suivants pour usages en Web en France :

jusqu’à' 80Go : 9,99€ par mois ou 14.99€ en 5G

de 80Go à 90Go : 12,99€ par mois ou 17.99€ en 5G

de 90Go à 100Go : 14,99€ par mois ou 19.99 en 5G

En plus de ces gigas, vous pourrez avec ce forfait sans engagement utiliser jusqu'à 16Go depuis l'UE et DOM. De plus, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour communiquer sans compter (appels, SMS et MMS) depuis ces destinations comme depuis la Métropole.

Le forfait Le Plus de 100 à 140Go dès 13.99€ par mois sans condition de durée

Le forfait Le Plus destiné aux plus connectés propose entre 100 et 140Go d'internet chaque mois. Cet abonnement XXL est proposé à partir de seulement 13.99€ et pas que la première année. L'offre Le plus est disponible sur deux réseaux : Orange et SFR. Voici les tarifs :

jusqu’à' 100Go : 13,99€ par mois ou 18.99€ en 5G

de 100Go à 120Go : 16,99€ par mois ou 21.99€ en 5G

de 120Go à 140Go : 19,99€ par mois ou 24.99 en 5G

Quel que soit le réseau que vous choisirez, vous pourrez vous utilliser jusqu'à 140Go en France et jusqu'à 20Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et les DOM. Par ailleurs, vous pourrez profiter de l'illimité pour communiquer à votre guise depuis l'ensemble des zones précitées.