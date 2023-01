Xiaomi 12T : Ce marchand casse le prix de ce récent smartphone haut de gamme durant les soldes !

Le Xiaomi 12T est les dernier smartphone haut de gamme sorti par Xiaomi avant la sortie prochaine en France du Xiaomi 13. Il est donc très récent et profite des meilleurs composants de la firme chinoise. Un écran AMOLED 120Hz incroyable, la charge ultra rapide, de très bons capteurs photos et une puissance folle pour son prix. Ce smartphone permet un excellent rendu photo grâce à son capteur de 108 Mégapixels, tout en étant très polyvalent, ce sera un très bon smarpthone qui durera dans le temps ! Sorti au prix de 649€, il est aujourd'hui en promotion durant les soldes alors qu'il est sorti très récemment. Rakuten casse complètement son prix et le fait passer de 649€ à seulement 498€ soit 23% de réduction ! Une telle promotion pour un smartphone aussi récent et performant, c'est rare !

Design et écran

Le 12T est disponible en trois couleurs différentes (noir, argent et bleu). Il pèse 202 g et mesure 163,10 x 75,9 x 8,6 mm. D'un point de vue des connecteurs, il comporte un port USB Type-C 2.0. Ce portable peut embarquer une carte nano SIM. Au niveau de l'écran, le smartphone 12T propose une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 6,67 pouces de diagonale et 2712 X 1220 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Quelles performances et quelle autonomie pour ce nouveau Xiaomi

La puce Mediatek Dimensity 8100-Ultra est épaulée par une RAM de 8 Go. L'appareil est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz. Ce SoC a aussi une puce graphique Mali G610 MC6. En ce qui concerne le réseau et la connectivité, le mobile possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil est livré sous la version Android 12. Pour charger votre portable à tout moment, tirez parti d'une charge rapide de 120 W. Ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh.

Un appareil photo avec quatre objectifs

Quatre modules photos sont présents sur le 12T, trois à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal est doté de 108 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.7. Quant à lui, le deuxième objectif arrière se caractérise par une résolution de 8 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière intègre, lui, une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant est doté pour sa part de 20 Mpx de résolution. Grâce à cet appareil, réalisez vos clips vidéo en 4K@30 IPS. Ce mobile embarque un stabilisateur optique.