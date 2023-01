Smartphone Gigaset GX4, modèle renforcé avec un capteur photo 48 mégapixels

La marque Gigaset, spécialiste de la téléphonie résidentielle et mobile vient d’annoncer la commercialisation d’un nouveau modèle, le Gigaset GX4. Celui-ci a la particularité d’être renforcé, pouvant ainsi résister à des chutes et des chocs. Doté d’une batterie amovible et d’un capteur photo de 48 mégapixels au dos, il est déjà disponible. En voici tous les détails.

Les smartphones sont des appareils technologiquement extrêmement avancés, mais aussi très fragiles. En effet, quelques coups mal placés peuvent réduire son utilisation à néant, notamment à cause d’un écran qui peut ne pas résister. Le châssis est également en cause et peut se déformer après plusieurs chocs. Aussi, pour pallier cela, Gigaset propose le nouveau smartphone GX4.

Celui-ci présente l’avantage d’être protégé par un cadre protecteur. Il dispose d’une coque en plastique moulé par double injection et d’un boîtier mêlant aluminium, magnésium et titane. Selon Gigaset, il répond à la norme militaire MIL-STD-810H. Cela signifie qu’il peut résister à des chutes de 1,2 m sans dommage. Cela implique également qu’il est totalement étanche à l’eau douce ainsi qu’à la poussière et qu’il peut fonctionner à des températures extrêmes de -15°C à +45°C. On peut même le nettoyer à l’eau, à l’alcool ou au désinfectant, sans risque.

Quelle fiche technique pour le Gigaset GX4 ?

Le smartphone Gigaset GX4 est équipé d’un écran LCD avec une définition HD+ de 720x1600 pixels protégé par la technologie Corning Gorilla Glass 5 traité contre les rayures et les salissures. En outre, il peut être utilisé avec des gants ou des mains mouillées. L’appareil est animé par un processeur MediaTek Helio G99 avec 64 Go d’espace de stockage extensibles. On peut compter sur une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui est amovible et donc peut s’enlever facilement en cas de nécessité de changement. Notez que l’appareil est capable d’être rechargé sans fil via la technologie Qi jusqu’à 15 watts, ce qui n’est pas si courant pour de tels appareils.

Pour les photos, il y a un capteur principal de 48 mégapixels avec autofocus accompagné d’un capteur de 8 mégapixels dédié aux prises de vue en mode ultra grand-angle. Pour les selfies, il y a un capteur de 16 mégapixels installé à l’avant. Le mobile est équipé d’une prise audio jack pour brancher un casque et il y a la radio FM. Un lecteur d’empreinte digitale est disponible sur le bouton de mise en veille, sur le profil.

Le nouveau smartphone renforcé Gigaset GX4 est décliné en noir ou en bleu. Il est disponible pour un prix de 350 € environ.