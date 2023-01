Xiaomi Redmi Note 11 Pro: Cet excellent rapport qualité prix est en promotion exceptionnelle chez ce marchand !

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro possède toutes les qualités d'un bon smartphone qui vous accompagnera toute l'année. Ce smartphone milieu de gamme sorti par Xiaomi en novembre 2021 a tout pour plaire, même son prix ! Il possède un excellent écran AMOLED ce qui est rare pour un smartphone dans cette gamme de prix, un très bonne puissance, de bons capteurs photos et une grande autonomie. Ces 6Go de RAM seront parfaits pour fluidifier votre navigation même sur des applications gourmandes en data. Il était dernièrement au prix de 329€, Rakuten casse son prix et le passe à 279,90€ une belle réduction de 50€ sur un smartphone qui avait déjà un excellent rapport qualité-prix, c'est la bonne affaire de cette 3ème démarque ! Cette version 128Go et 6Go de RAM conviendra parfaitement en terme de stockage et de vitesse pour un usage assez intensif de votre smartphone.

Que nous propose le Redmi Note 11 Pro côté design ?

Le Redmi Note 11 Pro se décline en trois couleurs différentes (blanc, gris et bleu). Il a un poids de 202 g et mesure 164.19 x 76.1 x 8.12 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il ne craint pas la poussière et l'eau. Concernant la connectique, il dispose d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Ce mobile est double SIM (nano SIM). Le Redmi Note 11 Pro est un smartphone doté d'un écran AMOLED Dot Display d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 2400 X 1080 px de définition et de 6,67 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Quelles performances et quelle autonomie pour le Xiaomi Redmi Note 11

Ce portable est équipé de la puce Snapdragon 695. Cette dernière est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Elle possède par ailleurs une puce graphique Adreno 619. Du côté de la RAM, l'appareil offre un espace de 6 Go. Sur le plan réseau et connectivité, l'appareil intègre la 4G ainsi que le wifi 5 (ac). Le portable utilise la version Android 11. Côté endurance, sa batterie a une capacité de 5 000 mAh. Pour charger votre mobile en un rien de temps, profitez de la charge rapide (67 W).

Photos et vidéos

Pour tout ce qui est photos et vidéos, cinq modules photos sont présents sur le Redmi Note 11 Pro , quatre à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 108 Mpx et par une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière possède pour sa part 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Quant au troisième objectif arrière, il est doté de 2 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière intègre quant à lui une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de FOV 118 °. Pour sa part, l'objectif avant propose une résolution de 16 Mpx. Réalisez des clips vidéo en 4k.