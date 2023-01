Au revoir 2G et 3G: Préparez vous à la fin de l'ère des réseaux mobiles de première génération !

La technologie mobile évolue constamment et cela nécessite des mises à niveau régulières pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux derniers services et fonctionnalités. Cette décision a été prise dans le but de libérer de la bande passante pour les technologies de nouvelle génération, comme la 4G et la 5G . Dans cet article, nous allons explorer les raisons de cette décision, les conséquences pour les utilisateurs et les avantages de la migration vers des réseaux plus récents.

La 2G a été lancée en France en 1992 et a été la première technologie mobile à permettre des appels vocaux et des messages textes. La 3G, qui a été lancée en 2003, a apporté des améliorations significatives en termes de débit de données et a permis l'utilisation de services tels que la vidéo mobile et l'accès à internet mobile.

La fin de la 2G et de la 3G signifie que les utilisateurs de ces réseaux ne pourront plus utiliser leurs téléphones pour passer des appels, envoyer des messages ou accéder à internet. Cependant, l'ARCEP a indiqué que les utilisateurs de ces réseaux seront informés de la fin de ces technologies à l'avance et auront la possibilité de migrer vers des réseaux plus récents.

C'est pour quand ?

La fin de la technologie 2G (GSM) et 3G (UMTS) en France est prévue respectivement pour la fin 2025 et fin 2028. Cette décision a été prise par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) dans le but de libérer de la bande passante pour les technologies de nouvelle génération, comme la 4G et la 5G.

La migration des utilisateurs vers des réseaux plus récents permettra aux opérateurs de téléphonie mobile de libérer de la bande passante pour les technologies de nouvelle génération, comme la 4G et la 5G. Cela permettra aux utilisateurs de bénéficier de débits de données plus rapides et de services plus avancés, tels que la réalité augmentée et la voiture connectée.

Il est important de passer à un smartphone 4G !

Il est important de noter que la fin de la 2G et de la 3G ne signifie pas la fin de tous les téléphones utilisant ces technologies. Les téléphones mobiles utilisant ces réseaux peuvent encore être utilisés pour les appels d'urgence, même après la date de coupure. Par contre, vous ne pourrez plus utiliser votre portable convenablement, c'est pour cela qu'il est intéressant d'anticiper et d'acquérir un smartphone 4G ou 5G pour continuer de communiquer.

Il deviendra important de passer à un smartphone 4G au minimum pour continuer de communiquer avec vos proches et de profiter pleinement de votre smartphones découvrez les meilleures offres de smartphones :