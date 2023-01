Bon plan : obtenez un forfait mobile 100 Go à 12,99 €/mois sans condition de durée et sans engagement

A l’instar des autres MVNO, Coriolis Telecom profite des soldes pour proposer des offres inédites aux utilisateurs. Pour les mobinautes qui ont besoin de gros volumes de data chaque mois pour surfer et streamer librement, cet opérateur virtuel propose notamment le forfait Brio Liberté, une série spéciale avec 100 Go de data en haut débit par mois et la téléphonie illimitée, le tout sans engagement et à un prix canon !

Surfez et streamez librement !

Vous êtes de la catégorie des utilisateurs de mobiles qui ont besoin de rester connecté à plein temps ? Alors, cette série spéciale est parfaite pour vous. Pour seulement 12,99 €/mois, elle inclut en effet, un volume web mensuel de 100 Go en 4G/4G+ que vous pouvez utiliser pour vous connecter dans toute la France métropolitaine sur l’ensemble du réseau de l’opérateur SFR. Au-delà du volume alloué, vous conservez par ailleurs un accès Internet à débit réduit jusqu’à la prochaine échéance. Vous pourrez ainsi continuer à consulter vos mails et faire des recherches jusqu’à la fin du mois sans avoir à payer de surcoût.

L’illimité pour vos communications

Un téléphone mobile, ça sert avant tout à appeler et à envoyer des messages. Grâce à ce forfait pas cher, vous allez pouvoir le faire sans vous soucier de la facture. Il prend en effet en compte en illimité, tous vos appels vers les numéros fixes et mobiles de France métropolitaine, quel que soit le réseau du destinataire. Et il en est de même pour vos SMS et MMS envoyés vers des numéros mobiles français.

Précisons tout de même que la durée maximum autorisée par appel est de 3 heures. De même, le nombre maximum de correspondants différents est limité à 99 par mois. De même, les appels, SMS et MMS vers les numéros spéciaux ou surtaxés ne sont pas couverts par ce forfait.

Un forfait qui vous accompagne même à l’étranger

Coriolis a également pensé à tous ses utilisateurs qui voyagent occasionnellement, pour affaires ou pour les vacances, dans les DOM/COM et/ou dans les autres pays de l’Union Européenne. Si c’est votre cas, sachez que vous n’aurez pas besoin de souscrire un nouveau forfait mobile particulier avant de partir ou une fois sur place. Le forfait Brio Liberté vous accompagne en effet dans ces destinations en vous donnant droit à :

13 Go de data par mois (déduits des 100 Go) pour vous connecter en haut débit ;

Les appels, SMS et MMS illimités vers les fixes et les mobiles de l’UE et des DOM/COM, ainsi que vers ceux de France métropolitaine.

Forfait sans engagement et tarif promotionnel sans limitation de durée

L’autre atout de cette série spéciale, c’est que, contrairement à la plupart des autres offres de ce type, son tarif n’évolue pas, même après un an. Vous pouvez ainsi en profiter pour faire un max d’économies.

Enfin, comme tous les autres forfaits Coriolis, cette offre spéciale est sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier à tout moment, sans frais.

Récap du forfait Brio Liberté 100Go Série Spéciale de Coriolis Telecom :