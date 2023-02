Craquez pour un forfait mobile 50 Go à 9,99 €/mois sans condition de durée et sans engagement !

50 Go en haut débit tous les mois

Ce nouveau forfait Brio Liberté de Coriolis a ce qu’il faut pour plaire à ceux qui n’en veulent ni trop, ni trop peu. Avec son enveloppe mensuelle de 50 Go de data en 4G, il vous permet en effet de streamer de la musique tous les jours, d’effectuer vos recherches et même de télécharger plusieurs films chaque mois. Pour cela, vous pouvez profiter de l’excellente qualité du réseau SFR dans toute la France métropolitaine.

De plus, même après épuisement de votre enveloppe de 50 Go, vous conservez la connexion internet à débit réduit jusqu’à l’échéance suivante. Vous pouvez ainsi continuer à recevoir vos diverses notifications, faire des recherches et consulter vos mails tous les jours.

Communiquez en toute liberté

Le forfait mobile Brio Liberté 50 Go de Coriolis ne s’appelle pas comme ça pour rien. En effet, en plus de la data internet, il vous permet de communiquer en toute liberté avec vos proches. Il inclut, pour cela, les appels illimités vers les fixes et les mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine. Idem pour les SMS et MMS envoyés vers les numéros mobiles français, peu importe l’opérateur chez qui est enregistré le destinataire.

Seules limitations imposées : pas plus de 99 correspondants différents par mois et pas plus de 3 heures par appel. C’est tout ce qu’il y a de plus raisonnable.

Vous voyagez ? Pas de souci !

S’il vous arrive de vous rendre dans un pays européen ou encore dans les DOM/COM, ne vous faites surtout pas de souci. Avec le forfait Brio Liberté 50 Go de Coriolis, vous pourrez non seulement resté connecté pendant votre séjour, mais vous pourrez également communiquer sur place et appeler vos proches sans surcoût.

L’offre inclut en effet une enveloppe mensuelle de 11 Go (déduite des 50 Go) en haut débit valable en UE et dans les DOM-COM, ainsi que l’illimité pour vos appels SMS et SMS vers les numéros de ces zones et vers la France métropolitaine.

La liberté à petit prix sans limitation de durée

Les bonnes choses ne durent jamais longtemps ? Avec ce forfait, c’est pourtant le cas. Le tarif de 9,99 €/mois est en effet sans condition de durée. En d’autres termes, il ne change pas, même après deux ans.

Et bien entendu, il s’agit d’une offre mobile sans engagement. Vous avez donc la liberté de résilier dès que vous le décidez.

Récap du forfait Brio Liberté 50 Go de Coriolis Telecom

50 Go/mois en 4G/4G+ sur le réseau SFR (débit réduit au-delà)

Appels, SMS et MMS illimités (fixes et mobiles) en France métropolitaine

Depuis l’UE et les DOM/COM :

11 Go/mois déduits de l’enveloppe initiale

Appels, SMS et MMS illimités vers l’UE et les DOM/COM, ainsi que vers la France métropolitaine

Tarif : 9,99 €/mois sans condition de durée

Offre sans engagement réservée aux nouveaux abonnés