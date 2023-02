Ultime chance de profiter d'un forfait mobile de 80Go à 120Go à partir de 9.99€ par mois à VIE sur le réseau Orange ou SFR

Le forfait Le Snow de YouPrice arrive à son terme

Lancé pour les soldes, le forfait mobile Le Snow de YouPrice s'arrête ce lundi 6 février à minuit. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour profiter de ce super bon plan du moment et bénéficier d'un forfait mobile complet sans engagement à prix canon. Cet abonnement de téléphone sans engagement comprend en effet un max d'avantages à partir de seulement 9.99€ par mois à VIE. Par ailleurs, l'opérateur YouPrice vous permet de choisir à la souscription entre le réseau Orange ou SFR. Vous pourrez ainsi sélectionner le réseau qui vous convient le mieux selon votre zone géographique. Autre indication, cette offre mobile s'ajuste à la consommation internet de 80 à 120Go de données mobiles. La 4G est incluse sans frais et pour ceux ou celles qui désirent passer à la 5G, l'option est facturée 5€ par mois.

Que nous offre ce forfait mobile pas cher ?

Ce forfait mobile valable sur le réseau Orange ou SFR comprend de belles prestations chaque mois avec de l'illimité pour vos communications et de gros quotas pour vous connecter en toute tranquillité depuis votre smartphone. Pour les usages Web en France, cette offre s'ajuste chaque mois selon les paliers suivants :

jusqu'à 80Go : 9,99€ par mois ou 14.99€ en 5G

de 80Go à 90Go : 12,99€ par mois ou 17.99€ en 5G

de 90Go à 100Go : 14,99€ par mois ou 19.99€ en 5G

Pour l'internet en voyage depuis l'UE et DOM, cette offre inclut jusqu'à 16Go de données mobiles. Au niveau de la téléphonie, vous bénéficierez des appels, SMS et MMS sasn limite dans l'hexagone ainsi que depuis les pays de l'UE et les DOM.