Soldes iPhone : Le prix de l'iPhone 14 Pro Max chute de 200€ pour le dernier jour des soldes !

L'iPhone 14 Pro Max, le roi des smartphones Apple profite de 200€ de réduction ! Oui, il est possible de s'offrir le dernier et le plus puissant iPhone en réalisant de grandes économies. Profitez de cette réduction folle et d'autres avantages, à découvrir dans cet article.

L'iPhone 14 Pro Max est le smartphone ultra haut de gamme sorti par Apple en fin 2022, il s'agit du smartphone profitant de la meilleure technologie d'Apple aujourd'hui. Sa fiche technique est tout simplement hors-norme :

Un écran Super Retina de 6,7 pouces , avec la meilleure luminosité du marché

, avec la meilleure luminosité du marché La puce A16 Bionic , une des plus puissantes du secteur

, une des plus puissantes du secteur Un équipement photo professionnel, une triple caméra arrière de grande qualité

L'iPhone le plus endurant avec plus d'une journée d'autonomie .

. La Dynamic Island qui permet un affichage design de certaines fonctionnalités et notifications

Aucune limite n'a été fixée pour la création de ce smartphone, qui est le meilleur iPhone actuellement. Annoncé au prix de 1479€, il est actuellement en réduction chez Rakuten qui fait passer son prix à 1299,99€ ! De plus, bénéficiez de 100€ offerts en bon d'achats et du paiement en 3 fois sans frais. C'est le meilleur prix possible pour cet iPhone, mais attention les soldes se terminent ce soir !

Écran et design

Quatre couleurs différentes sont proposées pour l'iPhone 14 Pro Max, le Noir, l'Argent, l'Or et le Violet. Il a un poids de 240 g et mesure 160,7 x 77,6 x 7,85 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre la poussière et l'eau. Sur le plan de la connectique, il dispose d'un port USB Type-C 3.2. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM + eSIM sur votre portable. L'écran OLED Super Retina de l'iPhone 14 Pro Max, smartphone d'Apple, intègre une dalle avec une définition de 2796 X 1290 px, 6,7 pouces de diagonale et 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Performances et endurance

Sous le capot, le mobile embarque la puce A16 Bionic. Ce SoC est doté d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique Apple GPU. Ce dernier offre un espace de 6 Go de RAM. Quant à la connectivité et au réseau, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). L'appareil utilise la version iOS 16. Pour charger votre portable en un rien de temps, la batterie est compatible avec la charge sans fil et une charge rapide de 20 W. Côté autonomie, la batterie de ce smartphone est équipée d'une capacité de 4 323 mAh.

Photos : que nous propose cet iPhone 14 Pro Max ?

Voici quelques infos qui intéresseront les amateurs de photographie : l'iPhone 14 Pro Max embarque quatre modules photos, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal possède une résolution de 48 Mpx et une ouverture relative de f/1.78. Au niveau du deuxième objectif arrière, il est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise pour sa part par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.8. L'objectif frontal se caractérise, lui, par 12 Mpx de résolution. Un stabilisateur optique vous assurera la qualité de vos photos. Du côté des vidéos, l'appareil est capable de filmer en 4K@60 IPS.