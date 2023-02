Grosses remises et promos inédites sur les Galaxy S23 Series chez RED By SFR

Présentés officiellement le 1er février, les Samsung Galaxy S23 Series sont la sensation de ce début d’année. Les précommandes sont déjà ouvertes et vous pouvez donc précommander dès maintenant, l’un des trois smartphones de cette famille : le Galaxy S23, le Galaxy S23+ ou le Galaxy S23 Ultra. Mais ne le faites surtout pas sur n’importe quel site. Rendez-vous plutôt chez RED By SFR pour faire d’une pierre deux coups en profitant d’une offre de lancement particulièrement alléchante, avec des remises, des bonus et d’autres avantages.

Jusqu’à 240 € de remises immédiates

En fonction du modèle de la famille des Galaxy S23 Series pour lequel vous optez, RED By SFR et le fabricant vous offrent la possibilité de bénéficier d’une très grosse remise immédiate. Celle-ci concerne, selon le cas, les versions 256 Go, 512 Go ou 1 To des nouveaux smartphones et vous permet de bénéficier de 2x plus de stockage initial que prévu.

Pour être plus précis, vous avez droit à :

60 € de remise immédiate sur le Galaxy S23 256Go qui passe au prix du Galaxy S23 128Go ;

120 € de remise immédiate sur le Galaxy S23+ 512Go qui passe au prix du Galaxy S23+ 256Go ;

180 € de remise immédiate sur le Galaxy S23 Ultra 512Go qui passe au prix du Galaxy S23 Ultra 256Go ;

240 € de remise immédiate sur le Galaxy S23 Ultra 1To qui passe au prix du Galaxy S23 Ultra 512Go.

Et encore plus de promos avec un forfait RED

En plus de ces remises immédiates, RED By SFR vous donne la possibilité de réduire encore plus le coût de revient de votre nouveau smartphone haut de gamme grâce à deux promos réservées à ses nouveaux abonnés.

Lors de l’achat de votre Galaxy S23 Series, associez-le donc au forfait RED Sans engagement de votre choix et bénéficiez de :

Une offre de remboursement après achat d’une valeur de 70 € ;

Un bonus de 150 € sur la reprise de votre ancien smartphone Samsung.

Ce sont ainsi 220 € d’avantages supplémentaires qui vous sont réservés par l’opérateur après l’achat de votre nouveau Samsung Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra.

Forfait RED sans engagement : 3 formules disponibles

En fonction de votre budget et de vos besoins, vous pouvez opter pour l’une des formules suivantes du forfait RED sans engagement lors de l’achat de votre nouveau Galaxy S23 Series :

RED 1 Go à 6,99 €/mois

Avec cette formule, vous bénéficiez chaque mois, de 1 Go en 4G/4G+ utilisable en France métropolitaine sur le réseau SFR, mais aussi dans les autres pays européens et dans les DOM. Cette formule inclut aussi l’illimité pour vos appels depuis et vers la France métropolitaine et les DOM, ainsi que pour vos SMS et MMS vers tous les réseaux métropolitains. Depuis l’UE et les DOM, les appels, SMS et MMS sont offerts en illimité vers ces mêmes zones et vers la France métropolitaine.

RED 160 Go à 15,99 €/mois

Ici, ce sont 160 Go, dont 23 Go utilisables en UE et dans les DOM, qui vous sont offerts chaque mois pour vous connecter en 4G/4G+. Côté téléphonie, les avantages restent les mêmes que pour la formule précédente, avec l’illimité pour vos appels, SMS et MMS, en France comme à l’étranger. La 5G est disponible en option à 3 €/mois à partir de cette formule.

RED 200 Go à 19,99 €/mois

Pour les ultra connectés, cette formule donne droit, chaque mois, à 200 Go en 4G/4G+, dont 24 Go sont utilisables lors de vos séjours en UE ou dans les DOM. A cela, s’ajoute la téléphonie illimitée aux mêmes conditions que pour les deux précédentes formules.

Rappelons que cette promo RED sur les Samsung Galaxy S23 Series n’est valable que jusqu’au 16 février 2023 (inclus) dans la limite des stocks.

Galaxy S23 Séries : trois Smartphones aux caractéristiques premiums

Les nouveaux Samsung Galaxy S23 offrent un design premium avec un dos en verre et un contour aluminium renforcé. Ils sont équipés de nouveaux écrans AMOLED, le Galaxy S23 ultra s'appuie sur une dalle AMOLED de 6,8 pouces en diagonale avec les deux côtés incurvés. Le Galaxy S23+ est équipé d'un écran de 6,6 pouces et 6.1 pouces pour le Galaxy S23. Les mobiles sont protégés contre les chutes grâce à la protection Corning Gorilla Glass Victus 2. Le Galaxy S23 est le plus compact et le plus léger. La version + du Galaxy S23 propose la même épaisseur que son petit frère à savoir 7.6 mm. Le Galaxy S23 Ultra est le plus imposant des trois et dispose d’un emplacement pour glisser le stylet avec lequel il est livré. Coté performances, ils sont tous équipés du dernier Soc de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2 accompagné par 8 Go de mémoire vive ou encore jusqu'à 12 Go pour le Galaxy S23 Ultra. En matière de photographie, cette nouvelle génération de Samsung Galaxy S vous offre des performances d'exception. Les Galaxy S23 et S23+ sont effectivement équipés d'un capteur principal de 50 mégapixels associé à un module ultra grand-angle de 12 mégapixels et à un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, vous garantissant de belles prises de vue claires, lumineuses et colorées, même la nuit. Le modèle ultra est quant à lui doté de 5 capteurs arrière, dont un objectif principal de 200 mégapixels avec zoom optique jusqu’à 10x et Space zoom jusqu’à 100x.