Semaine du reconditionné: Orange casse les prix de ses smartphones reconditionnés, dispos à partir de 1€ !

Orange lance sa semaine du reconditionné qui prend fin le 15 Février 2023. Durant cette semaine, bénéficiez de prix réduits sur une grande sélection de smartphones premium reconditionnés en très bon état. Les promotions deviennent encore plus intéressantes en souscrivant à un forfait avec votre smartphone. Nous vous expliquons tout dans cet article afin de faire le bon choix et de sélectionner l'offre qui vous conviendra le mieux !

iPhone XR : Disponible à 1€ ou 40€ de remise immédiate !

L'iPhone XR est un smartphone haut de gamme sorti en 2018 par Apple. Sorti au prix de 709€ ce smartphone possédait un bon rapport qualité-prix. Il reste un bon smartphone actuellement grâce à son bon écran Retina de 6,1 Pouces, sa puissance correcte ainsi que ses bonnes capacités photos en font un bon smartphone pour 2023. Orange propose une remise immédiate de 40€ pour passer le prix de ce smartphone à 309€ seul. La promotion est encore plus intéressante en souscrivant à un forfait Orange pour obtenir ce smartphone à 1€.

iPhone SE 2020 : Il est à 279€ ou disponible à 1€ avec un forfait

L'iPhone SE 2020 est un smartphone positionné au milieu de gamme sorti par Apple en 2020. Ce smartphone est une bonne alternative pour profiter d'iOS et des avantages de la marque Apple à moindre coût. Il reste un bon smartphone doté de bonne capacités générales. Son format compact pourrait vous plaire si c'est une condition importante pour vous. Son faible poids et son écran plus petit le permet d'être un des iPhones les plus compacts du marché. Il est actuellement au prix de 279€ seul chez Orange ou 1€ avec un forfait.

Samsung Galaxy S10 : 50€ de remise et disponible à 1€ avec forfait !

Le Samsung Galaxy S10 reconditionné conviendra parfaitement à ceux souhaitant posséder un smartphone haut de gamme pour un prix extrêmement réduit. Son joli écran incurvé de 6,1 pouces et ses capacités correctes, pour un smartphone à ce prix conviendront tout à fait pour une utilisation courante de votre smartphone. Il est au prix de 369€ en parfait état chez Orange et 1€ en le prenant avec un forfait !