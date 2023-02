Google Pixel 7 Pro: Ce photophone d'exception est à un prix incroyable chez Amazon !

Le Google Pixel 7 Pro est le meilleur smartphone photo pour Dxomark qui fait référence dans le domaine. C'est aussi un des moins chers dans le haut de ce classement, encore plus avec cette promotion de la boutique Google sur Amazon ! Faites plus de 100€ d'économies sur ce smarpthone haut de gamme récent !

Vous aussi vous souhaitez utiliser la gomme magique pour retoucher vos photos rapidement et prendre des photos d'exception avec votre dernier smartphone Google ? Alors cette offre sur le Google Pixel 7 Pro est faite pour vous ! Le Pixel 7 Pro est un smartphone haut de gamme sorti en Octobre 2022, il bénéficie du meilleur de la technologie de Google qui réussi à concurrencer les plus grands avec ce smartphone incroyable. A égalité avec le Huawei Mate 50 Pro à la première place du classement sur la photographie, il profite d'une fiche technique très complète qui le place en haut du classement sur d'autres points :

Un écran OLED exceptionnel de 6,7 pouces , fluide et très lumineux

, fluide et très lumineux Des performances au rendez-vous avec la nouvelle puce Google Tensor 2

12 Go de RAM

Des capteurs photos à la pointe avec 3 capteurs arrières et des modes de prises photos aboutis

avec 3 capteurs arrières et des modes de prises photos aboutis Une très bonne autonomie avec sa batterie de 5000 mAh pour tenir plus de 24h en utilisation normale

Vous l'aurez compris, le Google Pixel 7 Pro est très bien équipé et possède un rapport qualité/prix excellent. Sorti au prix de 899€, il est disponible aujourd'hui à seulement 778,99€ chez Amazon. Une somme rondelette, mais un excellent investissement sur l'un des meilleurs smartphones de 2022.

Design de ce Pixel 7 Pro

Le Pixel 7 Pro est proposé à l'achat en trois couleurs différentes : noir, blanc et vert. Il pèse 212 g et a pour dimensions 162.9 x 76.6 x 8.9 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il ne craint pas les poussières et peut résister à l'eau. Un port USB Type-C 3.2 est disponible sur l'appareil. Deux cartes nano SIM + eSIM peuvent être embarquées. Au niveau de l'écran, le Pixel 7 Pro, smartphone de Google, est doté d'une dalle OLED avec une définition de 3120 X 1440 px, 120 Hz de taux de rafraîchissement et une diagonale de 6,7 pouces. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Performances et autonomie : que nous propose le dernier smartphone de Google ?

Ce portable est équipé de la puce Tensor G2. Cette dernière intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz ainsi qu'une puce graphique ARM Mali G710. Côté RAM, ce SoC offre un espace de 12 Go. En ce qui concerne le réseau et la connectivité, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6E. L'appareil fonctionne sous la version Android 13. Côté endurance, ce smartphone est équipé d'une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide (30 W) ou charge sans fil.

Quatre objectifs photo pour ce Pixel 7 Pro, pour des prises de vues incroyables

Le Pixel 7 Pro embarque quatre objectifs pour vos photos et vidéos, trois à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal propose 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.85. Pour ce qui est du deuxième objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière est doté, lui, de 48 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/3.5. L'objectif frontal avec flash est doté pour sa part d'une résolution de 10 Mpx. Le Pixel 7 Pro vous permettra aussi de lire ou filmer des clips vidéo en 4K@60 IPS. Grâce à la gomme magique vous pouvez enlever des éléments d'une photo en toute simplicité.