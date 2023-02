Coup de cœur : la série limitée Le Sweet de YouPrice va vous faire chavirer avec ses 100 Go de data à prix mini !

Le Sweet, un forfait sans engagement à prix imbattable sur les réseaux Orange ou SFR

Comme pour tous les forfaits mobiles de l'opérateur virtuel YouPrice, avec Le Sweet, c'est vous qui choisissez votre réseau mobile : Orange ou SFR.

Pour 9,99 €/mois sans condition de durée (donc sans augmentation même après 1 an d'abonnement), la Série Limitée Le Sweet inclut une belle enveloppe de 100 Go de données mobiles en 4G ou 4G+ depuis la France métropolitaine et 16 Go (décomptés des 100 Go) depuis l'Union européenne et les DOM. Côté téléphonie, gardez le contact avec votre famille et vos amis sans compter : les appels, SMS et MMS sont illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine.

Cerise sur le gâteau : Le Sweet est un forfait mobile sans engagement. Mais à ce prix, vous ne risquez pas de vouloir en changer de sitôt !

Avec YouPrice, soyez libre de consommer en toute sérénité !

Chez YouPrice, le maître-mot, c'est la flexibilité : c'est pourquoi tous les forfaits mobiles de l'opérateur sont ajustables, en fonction de vos consommations réelles.

Trois paliers sont proposés dans l'offre spéciale Le Sweet : ainsi, vous connaissez d'avance le montant de votre facture. Même si vous craquez pour une nouvelle série et enchaînez toutes les saisons en quelques jours, il n'y aura pas de mauvaise surprise à la fin du mois ! Au-delà de 100 Go, les tarifs de ce forfait pas cher sont toujours aussi compétitifs :

12,99 € jusqu'à 110 Go consommés ;

14,99 € jusqu'à 120 Go consommés.

Autre point fort du MVNO : son option 5G pour seulement 5 € de plus chaque mois.

Alors, tomberez-vous sous le charme de la série spéciale Le Sweet pour la Saint-Valentin ?