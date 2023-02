Oppo Reno 8 : Ce très beau milieu de gamme est à 435€ chez ce marchand Fnac !

Le Oppo Reno 8 est en réduction actuellement ! Ce marchand Fnac vous fait profiter d'une très bonne réduction sur ce smartphone design. Profitez de plus de 100€ d'économies sur ce smartphone très récent.

Avec son design captivant et sa très bonne finition, le Oppo Reno 8 est un smartphone qui sait plaire en apparence mais également grâce à ses bonnes performances. Sorti en fin 2022 par Oppo, ce smartphone profite d'une très bonne fiche technique :

Écran AMOLED 6,43 pouces fluide et Full HD+

fluide et Full HD+ Très bonne puissance grâce à sa puce Dimensity 1300 et ses 8Go de RAM

Excellent photophone avec son triple capteur arrière et ceci même de nuit !

avec son triple capteur arrière et ceci même de nuit ! Une belle batterie de 4500 mAh et la charge super rapide, 0 à 100% en 28 minutes

Ce smartphone conviendra parfaitement à tout ceux souhaitant un smartphone différent, design et très polyvalent. Sorti au prix de 599€, il est actuellement à 435€ chez ce marchand Fnac qui casse le prix de cet excellent rapport qualité-prix.

Le look de ce Reno 8

Deux coloris différents sont proposés pour le Reno 8, le Noir et l'Or. Il a un poids de 179 g et a pour dimensions 160,6 x 73,4 x 7,67 mm mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IPX4 : il est protégé contre l'eau. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. L'appareil est double SIM (nano SIM). L'écran AMOLED du Reno 8, smartphone Oppo, est équipé d'une dalle avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 6,43 pouces de diagonale et 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Un portable 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Quant aux performances, le mobile propose la puce Mediatek Dimensity 1300. Le mobile est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G77 MC9. La RAM de ce dernier est de 8 Go. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). La version Android 12 est installée sur le portable. Il est alimenté par une batterie d'une capacité de 4 500 mAh. Pour charger votre portable en un rien de temps, ce smartphone est doté de la charge rapide 80 W.

Photo et vidéo

Voilà quelques infos qui intéresseront les passionnés de photographie : quatre modules photos sont présents sur le Reno 8, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté, lui, de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière propose 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant se caractérise quant à lui par une résolution de 32 Mpx. Cet appareil embarque aussi un stabilisateur électronique. Grâce à ce mobile, vous pourrez réaliser des clips vidéo en 4k.