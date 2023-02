Les iPhone 15 auraient une nouvelle organisation pour ses capteurs photo au dos

Le design des iPhone change au fil des ans, mais dans des proportions plutôt discrètes. Si les lignes des appareils sont légèrement modifiées, le dessin du bloc des capteurs photo au dos est aussi l’objet de toutes les attentions étant donné que c’est l’un des éléments qui donne sa symbolique au mobile. Pour les iPhone 13, le design de l’organisation des caméras à l’arrière a été modifié par rapport à leur prédécesseur afin de pouvoir accueillir le capteur de 12 mégapixels stabilisé en lieu et place du module de 12 mégapixels installé sur les iPhone 12. Avec l’iPhone 14 (Pro), nouveau changement pour intégrer le nouveau capteur de 48 mégapixels en lieu et place du 12 mégapixels de l’iPhone 13.

Une nouvelle organisation à venir ?

Pour l’iPhone 15, le bien renseigné ShrimpApplePro a posté un message sur le réseau social Twitter pour dire qu’il pensait que les prochains smartphones de la marque à la pomme présenteraient une nouvelle organisation pour ses caméras à l’arrière. Il ne donne pas plus de détails, ce qui nous laisse sur notre faim, car cela pourrait impliquer l’intégration d’autres capteurs que ceux présents au dos de l’iPhone 14. Cela concernerait les versions “classiques” des iPhone donc l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Ceux-ci pourraient ainsi recevoir le capteur de 48 mégapixels des versions Pro des iPhone 14 Pro actuels. Si les capteurs ne changent pas, cela indiquerait que le design général de l’appareil est donc modifié.

Quelques pistes pour les futures caractéristiques

Il reste encore beaucoup de temps avant que la nouvelle gamme des iPhone 15 soit officialisée. Actuellement, on pense que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus auront des écrans AMOLED de 6,1 et 6,7 pouces et profiteront de l’interface Dynamic Island ainsi que d’un port USB-C imposé par la Commission européenne pour la charge universelle des appareils électroniques. Il se dit qu’Apple pourrait présenter un iPhone 15 Pro avec un écran de 6,1 pouces, un iPhone 15 Pro Max plus grand et un iPhone 15 Ultra, une version plus grande et plus musclée en configuration. Il est quasiment sûr que nous entendrons parler des iPhone 15 d’ici le mois de septembre et comptez sur nous pour relayer les informations les plus crédibles et sérieuses à leurs sujets.