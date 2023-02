Le forfait mobile Le Sweet 100 Go au prix fixe de 9.99€ par mois sur le réseau Orange ou SFR est prolongé chez YouPrice !

Belle surprise ce matin chez l'opérateur YouPrice qui a décidé de prolonger sa série limitée Le Sweet incluant entre 100 et 120Go de données mobiles à prix cassé. Cette promo qui vous permet de faire des économies et pas seulement la première année tout en profitant d'un max d'avantages est disponible jusqu'au 27 février. On vous dit tout sur ce bon plan forfait mobile dès 9.99€ par mois à ne surtout pas manquer !

7 jours de plus pour profiter de ce forfait mobile 100Go dès 9.99€ à VIE

L'opérateur YouPrice vous offre une semaine supplémentaire pour profiter de sa série limitée Le Sweet lancée le 14 février dernier à l'occasion de la Saint-Valentin. Cette offre mobile séduit avec son prix canon de 9.99€ par mois et pas que la première année. Par ailleurs, cet abonnement mobile est sans engagement de durée, vous restez ainsi libre de vos mouvements. Et pour couronner le tout, l'opérateur YouPrice qui dispose d'un accord avec Orange et SFR, vous offre l'opportunité de choisir entre l'un de ces deux réseaux de qualité. Sachez que si vous voulez profiter de la vitesse 5G, il vous sera possible d'activer le service moyennant 5€ de plus par mois.

Que contient cette offre canon de YouPrice ?

Ce forfait mobile sans engagement facturé à 9,99 €/mois sans condition de durée inclut une belle enveloppe de 100 Go de données mobiles en 4G ou 4G+ depuis la France métropolitaine ainsi que16 Go (décomptés de l'enveloppe principale à savoir 100 Go) depuis l'Union européenne et les DOM. Au niveau de la téléhphonie, vous pourrez contacter vos proches sans compter que ce soit via les appels, SMS et MMS aussi bien en France métropolitaine que depuis l'UE et DOM. Précisions que cette Série Limitée est flexible en fonction de vos consommations internet chaque mois en France. Trois paliers sont mis en place avec ce forfait pas cher :