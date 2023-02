Le match des forfaits mobile 100Go à 9.99€ sans engagement et sans hausse de prix !

Si vous souhaitez profiter d'une grosse enveloppe Web sans dépasser le seuil de 10€ par mois, ces deux offres mobile devraient vous intéresser ! Les opérateurs YouPrice et Cdiscount Mobile proposent chacun un forfait mobile 100Go à 9,99€ par mois sans engagement et sans condition de durée. Quelle Série Limitée choisir ? On vous départage ces deux abonnements dans la suite de cet article

Obtenez un forfait mobile 100Go à 9.99€ sur le réseau Orange ou SFR chez YouPrice !

L'opérateur YouPrice, le dernier arrivé sur le marché de la téléphonie en France commercialise des forfaits flexibles pas chers dont la série limitée Le Sweet détaillée ici. Cette offre mobile sans engagement propose une jolie enveloppe Web de 100Go par mois à seulement 9.99€. Et ce n'est pas tout, ce prix bas est valable durant toute la durée de votre abonnement. Autre avantage, cet opérateur offre à ses abonnés la possibilité de choisir entre le réseau Orange ou SFR.

Concernant les services, cette offre ajustable à la consommation internet inclut entre 100 à 120Go en France métropolitaine ainsi que 16Go depuis l'UE et DOM. Vous pourrez bien évidemment appeler et envoyer des SMS et MMS sans compter dans l'Hexagone mais aussi en déplacements en Europe et DOM. Ce forfait mobile LeSweet de YouPrice est aussi compatible avec la 5G d'Orange ou SFR en ajoutant l'option vitesse 5G pour seulement 5€ de plus par mois.

Pour ce qui est de la facturation selon les usages Web en métropole, YouPrice applique les paliers suivants :

jusqu'à 100Go : 9,99€/mois (avec 5G à 14.99€)

(avec 5G à 14.99€) de 100Go à 110Go : 12,99€/mois (avec 5G à 17.99€)

(avec 5G à 17.99€) de 110Go à 120Go : 14,99€/mois (avec 5G à 19.99€)

Craquez pour ce forfait illimité 100Go à 9.99€ sur le réseau Bouygues Telecom avec Cdiscount Mobile !

L'opérateur Cdiscount Mobile appartenant au groupe Bouygues Distribution affiche lui aussi un forfait 100Go à moins de 10€. Cette offre spéciale est effectivement proposée à 9.99€ par mois et sans hausse de prix au bout de quelques mois. En craquant pour cet abonnement de téléphone, vous profiterez du réseau 4G de la maison mère à savoir Bouygues Telecom. Sans engagement de durée, vous restez libre de changer de forfait mobile sans frais à tout moment.

Pour ce qui est des prestations, les clients profiteront d'une généreuse enveloppe Web de 100Go par mois dans l'hexagone. Par ailleurs, ce forfait sans engagement de durée contient 13Go en Europe et DOM (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège et 8 destinations en Outre-mer). Au niveau des communications, les appels SMS et MMS sans à volonté aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'UE et DOM.