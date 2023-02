Le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pourrait arriver plus vite que prévu

Actuellement, le chipset le plus puissant pour les smartphones sous Android est le Snapdragon 8 Gen 2 développé par la société américaine Qualcomm. Il sera prochainement remplacé par son successeur, le Snapdragon 8 Gen 3 qui pourrait arriver plus rapidement que prévu.

La société Qualcomm propose ses processeurs aux fabricants de smartphones qui les intègrent dans leurs appareils. Pour la série de smartphones Galaxy S23 de Samsung, la marque sud-coréenne a réussi à avoir une exclusivité puisque le Snapdragon 8 Gen 2 qui anime les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra sont des versions boostées du chipset standard de Qualcomm. Comme le Soc Snapdragon 8 Gen 1, le Snapdragon 8 Gen 2 devrait logiquement avoir une version optimisée, alors baptisée Snapdragon 8+ Gen 2. Or, des rumeurs commencent à faire entendre concernant le prochain chipset de Qualcomm. Il pourrait donc s’agir du Snapdragon 8+ Gen 2 mais aussi du Snapdragon 8 Gen 3.

Un Snapdragon 8 Gen 3 arrivant plus tôt avec une nouvelle configuration pour ses cœurs

Selon une source jugée fiable, il semble que le fondeur américain Qualcomm ait décidé de lancer son Snapdragon 8 Gen 3 plus tôt que prévu. Habituellement, la société organise un événement en décembre pour annoncer son chipset phare, de nouvelle génération. Toutefois, le fabricant pourrait annoncer son prochain processeur haut de gamme d’ici la fin du mois d’octobre 2023. Le Snapdragon 8 Gen 3 arriverait avec une nouvelle architecture. Le Soc utiliserait une configuration de cœurs en 1+5+2 qui diffère de l’organisation actuelle (1+4+3) du Snapdragon 8 Gen 2. Cette nouvelle configuration permettrait d’augmenter l’efficacité énergétique d’environ 20%. Une version optimisée de cette puce pourrait être utilisée dans plusieurs smartphones de la marque Samsung, comme sur les futurs Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra mais aussi les smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6. Si la nouveau chipset est effectivement annoncé plus tôt, cela peut aussi vouloir dire que les premiers appareils à en profiter seraient présenté également en avance par rapport au calendrier de cette année. Ainsi, certains analystes optimistes pensent que la série des Galaxy S24 seraient ainsi présenté en fin d’année 2023 au lieu du début de la prochaine.