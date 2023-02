Le smartphone Honor Magic5 repéré dans les listes de résultats de Geekbench livrant quelques détails sur sa fiche technique

La marque Honor doit officialiser la nouvelle série de smartphones Magic5 lors du MWC de Barcelone qui se déroulera à partir du 27 février jusqu’au 2 mars. Cette série sera composée des modèles Magic5 Lite, Magic5 et Magic5 Pro. Le Magic5 vient d’être repéré dans les listes de résultats de Geekbench, nous donnant ainsi des détails sur son chipset et sa capacité en mémoire vive.

Il y a plusieurs jours maintenant, Honor officialisait le smartphone Magic5 Lite avec son très beau design, son écran incurvé et sa finesse malgré le fait qu’il embarque une batterie de 5100 mAh. Il sera prochainement rejoint par le Magic5 et le Magic5 Pro. Le Magic5 ne sera pas disponible en France, mais la version Pro, oui. En attendant la présentation officielle de ses deux nouveaux smartphones, le Magic5 vient de passer sous l’application de mesures de performances Geekbench. Il porte la référence PGT-AN00. Selon la fiche publiée par le site Geekbench, il sera équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ce dernier sera associé à 12 Go de mémoire vive. Cela ressemble vraiment à une configuration d’un modèle haut de gamme. Il a pu obtenir un score de 1411 points pour le test monocœur et de 4584 points pour le test multicœur, soit des résultats parmi les plus élevés pour un smartphone sous Android.

Quid des autres caractéristiques envisagées avant la présentation du 27 février

Le smartphone Honor Magic5 sera animé par le système Android 13 avec, très certainement, la dernière version de la surcouche logicielle Magic UI. Sinon, il se murmure que l’appareil pourrait disposer d’un bloc de 3 capteurs au dos organisés en triangle, avec un module principal qui aurait 50 mégapixels et que l’appareil pourrait offrir un zoom optique jusqu’à 5x et un zoom numérique jusqu’à 100x. Le Magic5 pourrait bénéficier d’une charge à 66 Watts contre 100 watts pour la version Pro, comme l’actuel Magic4 Pro. Il se reste plus beaucoup de temps à patienter pour avoir la confirmation ou l’infirmation de ces informations. Honor organise, lors du MWC de Barcelone, une conférence sur place le 27 février 2023 à 13h (heure française) qui sera aussi retransmise en ligne pour annoncer la nouvelle série de mobiles Magic5 et le Magic Vs.

Cliquez sur le lien pour suivre la conférence en direct.