Honor lance le Magic5 Lite extrêmement fin et prometteur d’une grande autonomie avec sa batterie 5100 mAh

Pour tenter de satisfaire des personnes à la recherche d’un smartphone profitant d’un très beau design, extrêmement fin et qui promet une grande autonomie, jusqu’à deux jours, si on en croit son fabricant, la marque Honor présente le Magic5 Lite. Il s’agit du premier modèle de la série Magic5 et sera prochainement rejoint par le plus haut de gamme Magic5 Pro dont nous entendrons parler à l’ouverture du MWC de Barcelone lors de la conférence organisée par la société chinoise. En attendant, Honor annonce le lancement commercial du Magic5 Lite.

Le smartphone le plus fin du marché avec une telle batterie

Le smartphone Honor Magic5 Lite est le téléphone mobile le plus fin au monde embarquant une batterie d’une capacité de 5100 mAh. Il fait 7,9 mm de profil. Son poids n’est seulement que de 175 grammes et on peut apprécier des profils effilés notamment grâce à un dos qui revient dessus ainsi que son écran incurvé. Celui-ci à une diagonale de 6,67 pouces sur une dalle AMOLED. Elle profite d’une fréquence de rafraîchissement maximum de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 800 cd/m², selon Honor. Il revendique un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, de quoi prendre l’avantage dans les jeux. Il affiche une définition de 1080x2400 pixels. L’écran est protégé contre les rayures, mais également les chocs. Il ne s’agit pas de la technologie Corning Gorilla Glass, mais d’une autre, d’un niveau équivalent, toujours selon la marque, qui permettrait au téléphone d’offrir une résistance accrue. Toujours au sujet de l’écran, on peut compter sur un traitement anti-jaunissement et différentes fonctions d’optimisation de l’affichage. Le lecteur d’empreinte digitale se trouve en dessous de l’écran.

Soc Snapdragon 695 avec jusqu'à 11 Go de RAM

La batterie de 5100 mAh intégrée supporte la charge à 40 watts. Honor ne fournit pas de bloc d’alimentation avec.

Pour fonctionner, le Honor Magic5 Lite est équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 695 qui a largement fait ses preuves, étant déjà installé sur de nombreux smartphones. Il est associé à 6 Go de mémoire vive avec la fonction RAM Turbo qui permet d’ajouter 5 Go supplémentaires puisés depuis la mémoire de stockage de l’appareil. À ce titre, comptez sur une capacité de 128 Go. Le mobile est compatible avec les réseaux 5G. Il est Wi-Fi 5, NFC et supporte le Bluetooth. Il n’y a pas de prise audio jack pour brancher un casque. L’appareil peut supporter deux cartes SIM simultanément.

Pour les photos, au dos, on peut voir le design Matrix Star avec un large cercle qui englobe les 3 capteurs photo et le flash LED. Parmi eux, on trouve un module principal de 64 mégapixels ouvrant à f/1.8 associé à un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels est là pour les prises de vue en mode macro. Plusieurs modes photo sont disponibles pour convenir à chaque situation dont la possibilité de filmer à la fois ce qui se passe devant ou derrière le smartphone. Pour les selfies, le Magic5 Lite utilise une caméra embarquant 16 mégapixels.

Le smartphone Honor Magic5 Lite fonctionne sous Android 12 avec une surcouche logicielle Magic UI 6.0. Il est disponible en noir (extrêmement brillant), vert ou argent pour un prix de 379 € dès à présent dans plusieurs enseignes ou à partir du 20 février sur le site de la marque avec une offre de lancement.