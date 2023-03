Dernier jour pour précommander votre Xiaomi 13 ou 13 Pro à 1€ avec une TV Xiaomi 43'' offerte chez Bouygues Telecom

C’est une promo complètement folle qui prend fin ce mardi 7 mars à minuit ! Les tout derniers Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro dévoilés il y a seulement quelques jours par le fabricant chinois sont en effet disponibles en précommande chez Bouygues Telecom à des conditions exceptionnelles, avec en prime, un cadeau hi-tech de près de 450 € ! Découvrez rapidement le détail de cette offre et sautez vite sur l’occasion !

Les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro à 1€ à l’achat grâce aux forfaits Avantages de Bouygues Telecom

Il est désormais de coutume chez Bouygues Telecom de casser les prix des smartphones les plus en vue, avec de grosses remises sur leurs prix de vente et une série d’avantages pour tous les acheteurs qui souscrivent aux forfaits Bouygues Telecom. Dans le cadre de cette promo, celui de 200 Go vous donne droit aux avantages suivants pour la précommande d’un Xiaomi 13 :

Une remise immédiate de 458 € ;

Une offre de financement smartphone à 0% ;

Une offre de remboursement après achat de 80 €.

Au final, le Xiaomi 13 neuf vous revient ainsi à seulement 1€ + 22,54 €/mois pendant 24 mois au lieu de 1 079,90 €.

Si vous êtes plutôt intéressé par le Xiaomi 13 Pro, l’idéal est de l’associer au forfait Avantages de 240 Go pour bénéficier de :

Une remise immédiate de 781,90 € ;

Une offre de financement smartphone à 0% ;

Une offre de remboursement après achat de 80 €.

Au lieu de 1379,90 € (prix de vente au comptant), votre Xiaomi 13 Pro neuf vous revient ainsi à seulement 19,90€ + 29,20 €/mois pendant 24 mois.



Une TV Xiaomi de 43 pouces offerte en prime !

Mais cette promo de Bouygues Telecom ne se limite pas à ces gros avantages. Toute précommande de l’un de ces nouveaux smartphones vous donne en effet droit à un cadeau d’une valeur de 449 € : un téléviseur Xiaomi TV P1E de 43 pouces. Il s’agit d’un téléviseur connecté avec une résolution en 4K UHD, Android TV intégrée et le contrôle vocal. Un vrai petit bijou de technologie pour profiter d’une expérience de home cinema hors pair à domicile.

Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro : deux puissants haut de gamme pour les fans de photos

Officialisés pour le marché européen fin février, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro sont les deux nouveaux flagships du fabricant chinois.

Les caractéristiques du Xiaomi 13 en résumé

Le Xiaomi 13 est doté d’un bel écran AMOLED Full HD+ de 6,36 pouces rafraîchi à 120 Hz, avec une luminosité maximum de 1900 nits. Il embarque la puce la plus puissante du moment : la Snapdragon 8Gen 2 de Qualcomm avec 8 ou 12 Go de RAM pour des performances exceptionnelles et une gestion optimale de l’énergie.

Son équipement photo a été développé en partenariat avec le géant LEICA et comprend une triple caméra arrière de 50+10+12 mégapixels avec de nombreuses fonctionnalités avancées pour des images de qualité professionnelle.

Enfin, sa batterie de 4 500 mAh est compatible avec la charge turbo filaire à 67 W qui permet de faire le plein en 48 minutes.

Les caractéristiques du Xiaomi 13 Pro en résumé

Plus grand que le Xiaomi 13, le Xiaomi 13 Pro bénéficie d’un écran AMOLED 3D incurvé de 6,73 pouces qui affiche en WQHD+ avec un taux de rafraîchissement dynamique (de 1 à 120 Hz). Il embarque lui aussi, la puce Snapdragon 8Gen 2 avec 12 Go de RAM. Egalement conçu par LEICA, sa caméra arrière associe un trio de capteurs de 50 mégapixels, dont un capteur principal de 1 pouce. C’est un photophone en puissance !

Pour ce qui est de son autonomie, ce smartphone Premium embarque une batterie de 4 820 mAh compatible avec la charge technologie Smartcharge filaire à 120 W. 19 minutes suffisent en mode Turbo pour le charger à 100%.