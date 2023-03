Xiaomi 12T Pro : Après la sortie du Xiaomi 13, il atteint son prix le plus bas avec cette promo !

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone haut de gamme de Xiaomi sorti en Octobre dernier. Ce smartphone premium haut de gamme sorti pour 799€ en Octobre 2022, profite déjà de très bonnes promotions chez de nombreux marchands. Pourtant, c'est l'un des smartphones Xiaomi les plus aboutis, il possède une excellente fiche technique :

écran AMOLED de 6,67 pouces , Full HD+, lumineux et digne de son rang

, Full HD+, lumineux et digne de son rang Un puce ultra performante, la Snapdragon 8+ Gen1 , accompagnée de 8Go de RAM

, accompagnée de Un équipement photo jamais-vu auparavant avec un capteur 200 Mpx !

Filme en 8K

Une énorme batterie de 5000 mAh compatible avec l'HyperCharge 120W pour faire le plein en 19 minutes

Ce smartphone a tout pour plaire, surtout avec un prix aussi attractif. En effet, Amazon le propose à moins de 570€ actuellement contre 799€ à sa sortie. Une excellente affaire à saisir au plus vite !

Apparence de ce 12T Pro

Le 12T Pro est proposé à l'achat en trois coloris différents, le Noir, le Gris et le Bleu. Il pèse 205 g et mesure 163,1 x 75,9 x 8,6 mm. Du côté des connecteurs, il inclut un port USB Type-C 2.0. Ce mobile n'accepte qu'une carte nano SIM. Le 12T Pro est un smartphone doté d'un écran AMOLED Dot Display d'une définition de 2712 X 1220 px, de 120 Hz de taux de rafraîchissement et de 6,67 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller et de la reconnaissance faciale.

Quelles performances et quelle endurance pour ce Xiaomi 12T Pro ?

Au niveau des performances, le portable a une puce Snapdragon 8 + Gen 1. Ce SoC est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 730. Côté RAM, ce dernier offre un espace de 8 Go. Du point de vue du réseau et de la connectivité, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). L'appareil tourne sous Android 12. Il embarque une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide (120 W).

Un appareil photo avec quatre objectifs

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : quatre objectifs sont présents sur le 12T Pro, trois modules arrière et un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 200 Mpx et par une ouverture relative de f/1.69. Concernant le deuxième objectif arrière, il possède 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière propose quant à lui 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant est doté, lui, d'une résolution de 20 Mpx. Le 12T Pro vous permettra aussi de capturer ou éditer des vidéos en 8K@24 fps.