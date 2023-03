RED by SFR ou B&You de Bouygues Telecom : qui propose le meilleur forfait mobile 1Go ou 200Go à prix cassé ?

Eternels rivaux, RED By SFR et B&You proposent régulièrement des promos particulièrement intéressantes pour les utilisateurs qui souhaitent avant tout faire des économies tout en bénéficiant d’un maximum de services. Actuellement, chacun d’eux organise une promo concernant deux types de forfaits : 1Go et 200Go. Alors lequel choisir ?

Forfaits mobiles de 1Go : RED ou B&You ?

Si vous avez juste besoin de pouvoir vous connecter chaque jour consulter vos emails, y répondre et effectuer des recherches sur le web quand cela est nécessaire, un forfait mobile avec 1Go de data pourrait tout à fait vous suffire.

Que ce soit chez RED By SFR ou Bouygues Telecom, ce forfait mobile est proposé actuellement à 6,99€/mois. Les deux opérateurs offrent également la possibilité d’utiliser l’enveloppe de data, aussi bien en France métropolitaine qu’en Union Européenne et dans les DOM.



Au-delà du volume alloué, Bouygues Telecom autorise le hors-forfait facturé aux tarifs en cours chez l’opérateur ou réduit le débit en optant pour l'option de blocage via son espace client. Chez RED BY SFR par contre, vous pouvez acheter jusqu’à 4 recharges supplémentaires de 1Go à 2€ l’unité avant le blocage de l’accès internet jusqu’à la prochaine échéance.

Côté téléphonie, les deux opérateurs incluent à leur forfait, les appels et SMS/MMS illimités vers tous les numéros de France métropolitaine ainsi que les appels illimités vers les DOM. Avec l'offre B&You, les SMS vers les numéros des DOM sont également inclus. De même, depuis l’UE et les DOM, vous bénéficiez, chez RED By SFR comme chez Bouygues Telecom, de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers les numéros de cette zone, mais aussi vers les numéros de France métropolitaine.

Forfaits mobiles de 200Go : quel opérateur pour un maxi forfait ?

Si vous êtes plutôt du genre ultra connecté, branché streaming, gaming mobile et téléchargement à volonté, un forfait avec 200Go de data en haut débit est parfait.

Chez RED BY SFR comme chez Bouygues Telecom, ce volume est offert actuellement à 15,99€/mois. Cependant, comme pour le forfait de 1Go, RED vous offre la possibilité, en cas d’épuisement du volume, d’acheter une recharge supplémentaire avant l’échéance suivante. Vous pouvez ainsi ajouter 50Go moyennant 10€. Chez Bouygues Telecom par contre, le hors-forfait est facturé aux tarifs courants de l’opérateur ou le débit est réduit en choisissant l'option de blocage.

Pour ce qui est des services de téléphonie inclus à ces forfaits, le principe est le même que pour les forfaits de 1Go. Vous bénéficiez donc, chez RED BY SFR, de l’illimité pour les appels, SMS et MMS vers la France métropolitaine, ainsi que de l’illimité pour les appels vers les DOM. B&You offre le même service, avec en prime, les SMS illimités vers les DOM.

Pour ce qui est des usages à l’étranger (UE et DOM), le forfait 200 Go de RED By SFR inclut une enveloppe de 24 Go/mois. Chez Bouygues Telecom, ce sont 25 Go qui sont utilisables chaque mois dans l’enveloppe totale allouée.

Alors, quelle(s) offre(s) choisir ?

Au final, les forfaits promotionnels sans engagement de RED BY SFR et B&You sont quasi-identiques. Seuls quelques détails les distinguent, dont notamment la possibilité d’ajouter des recharges chez RED contre le hors-forfait facturé coûtant chez Bouygues Telecom. Pour faire votre choix, tenez donc compte de ce paramètre, mais aussi de la qualité du réseau mobile de chacun des deux opérateurs dans votre zone.