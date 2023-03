Ce forfait mobile 30Go est au prix exceptionnel de 6.99€ par mois et pas seulement la première année

Quand il s’agit de dénicher un forfait mobile sans engagement et vraiment pas cher, les MVNO comme Coriolis ne sont jamais loin. Ce dernier, qui utilise l’infrastructure réseau de l’opérateur SFR, propose justement depuis quelques jours, une série spéciale avec 30Go de data à seulement 6,99€/mois, sans condition de durée et sans engagement. Si vous avez envie de faire de belles économies sur votre budget « internet et téléphonie » des prochains mois, voici donc une aubaine à saisir !

Série spéciale Coriolis 30Go, c’est pour qui ?

Cette série spéciale s’adresse aux nouveaux abonnés Coriolis. Si vous êtes déjà engagé avec ce MVNO pour un autre forfait mobile, vous ne pouvez donc pas profiter de cette offre. Mais plus spécifiquement, ce forfait mobile s’adresse aux utilisateurs qui ont besoin d’une connexion internet haut-débit quotidiennement pour consulter leurs emails, surfer sur internet sans trop calculer, streamer de la musique pendant quelques heures et même regarder un épisode de la série préférée chaque jour. En moyenne, 30Go/mois, cela représente en effet 1Go/jour. De quoi couvrir donc pas mal de besoins en connexion internet.

Que contient exactement ce forfait de Coriolis ?

Le forfait inclut dans cette série spéciale vous donne droit, chaque mois, à :

Une enveloppe web de 30Go de data en 4G/4G+ utilisables en France métropolitaine sur l’ensemble du réseau SFR, avec débit réduit au-delà ;

Les appels illimités (99 correspondants différents max par mois et 3 heures par appel) depuis la France métropolitaine, vers les fixes et mobiles de tous les réseaux métropolitains ;

Les SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine vers les mobiles de tous les réseaux locaux.

Pour les séjours occasionnels dans les DOM ou dans les pays de l’UE, ce forfait pas cher inclut une enveloppe mensuelle de 8Go en haut débit. De plus, depuis ces destinations, Coriolis vous offre aussi l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers les fixes et mobiles locaux, mais aussi vers ceux de France métropolitaine.

Un prix fixe qui ne change pas plus tard et une offre sans engagement

C’est l’un des principaux atouts de ce forfait mobile en série spéciale. Contrairement à la plupart des offres de ce type, le tarif annoncé est fixe, sans aucune condition de durée. Cela signifie que même après un an, vous payerez toujours 6,99€/mois ! Vous allez donc pouvoir faire des économies pendant longtemps.

Autre caractéristique essentielle de cette offre : elle est sans engagement ! Cela veut dire que si vous n’êtes pas satisfait du service qui vous est fourni, vous êtes libre de résilier à tout moment, et sans aucun frais. Il suffit, pour cela, d’envoyer un courrier de résiliation à l’opérateur.

Voilà ! Maintenant que vous savez tout ce qu’il faut savoir au sujet de ce forfait mobile en série spéciale, il ne vous reste plus qu’à souscrire. Au moment de la souscription, vous pouvez par ailleurs, faire en sorte de conserver votre numéro de téléphone actuel en fournissant votre code RIO.