Samsung Galaxy A13 5G: Avant la sortie de son remplaçant le Galaxy A14 5G, il profite de 26% de réduction !

Le Samsung Galaxy A13 5G est un smartphone d'entrée de gamme sorti par Samsung en Mars 2022 qui possède un excellent rapport qualité-prix. En effet, pour moins de 250€ à sa sortie, le Galaxy A13 vous offre :

Un écran LCD de 6,5 pouces rafraichi à 90 Hz pour une grande fluidité

rafraichi à 90 Hz pour une grande fluidité Une puce Dimensity 700 compatible 5G et couplée à 4Go de RAM

Triple capteur arrière dont un grand angle de 50 Mpx

Une solide autonomie de 5000 mAh pour tenir aisément toute la journée

Le Samsung Galaxy A13 5G possède ce qu'il faut pour être un bon smartphone pour une utilisation modérée au quotidien. Il sera idéal pour être un premier smartphone pour un jeune ado, en plus de faire plaisir aux parents ! En effet, avec cette promotion de 26%, ce smartphone passe de 249€ à seulement 182,99€, une belle économie sur ce smartphone déjà pas cher !

Design du Galaxy A13 5G

Le Galaxy A13 5G est disponible en deux coloris différents : noir et bleu. Il pèse 195 g et a pour dimensions 164.5 x76. 5x8. 8 mm. En ce qui concerne les connecteurs, il inclut un port jack et un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre appareil. Le Galaxy A13 5G est un smartphone équipé d'un écran LCD d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, de 720 X 1600 px de définition et d'une diagonale de 6,5 pouces. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale.

Photos : que nous propose ce Samsung ?

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes amateurs : quatre modules photos sont présents sur le Galaxy A13 5G, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière possède une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant se caractérise, lui, par une résolution de 5 Mpx. Le Galaxy A13 5G vous permettra par ailleurs d'éditer ou lire des clips vidéo en Full HD (1920 x 1080) @30fps.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Sous le capot, le mobile embarque la puce Mediatek Dimensity 700, appuyée par une RAM de 4 Go. L'appareil a un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Ce SoC est aussi doté d'une puce graphique Mali-G57 MC2. Sur le plan réseau et connectivité, le mobile possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). L'appareil fonctionne avec Android 11. Ce smartphone est équipé d'une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide (15 W).