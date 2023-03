Le prochain Samsung Galaxy Z Flip5 pourrait profiter d'un nouveau capteur photo

Les prochains smartphones pliants du géant sud-coréen devraient être officialisés dans le courant de l’été. Cette nouvelle version va devoir affronter le Oppo Find N2 Flip mais aussi, prochainement, le nouveau Motorola Razr 2023 dans un format à clapet. Il se doit donc de proposer des évolutions pour tenir son rang.

En matière d’évolution, il se murmure que le Samsung Galaxy Z Flip5 aurait un écran externe plus grand que celui qui est proposé sur le Galaxy Z Flip4 mesurant 1,9 pouce. Cela permettrait de faire face au 3,26 pouces de l’écran externe installé sur le Oppo Find N2 Flip. Mais cela ne serait pas la seule amélioration. En effet, selon un informateur jugée fiable, il semblerait que le Galaxy Z Flip5 profite d’un nouveau capteur principal. Malheureusement, cette mise à niveau ne propose pas d’augmentation du nombre de pixels du capteur qui serait toujours de 12 mégapixels, comme sur le Galaxy Z Flip4.

Cela peut paraître un peu décevant lorsqu’on sait que la concurrence a installé des capteurs de 50 mégapixels dans leurs modèles à clapet. Toutefois, ce changement de capteur pourrait inclure le fait qu’il soit plus grand permettant ainsi de capter plus de lumière. La taille des pixels du capteur pourrait également être revu à la hausse.

Il faudra encore d’autres sources pour en savoir plus sur ce nouveau capteur et quelles seraient ses capacités de prises de vue mais il serait étonnant que Samsung propose les mêmes caractéristiques que le précédent modèle souhaitant certainement que son mobile à clapet figure parmi l’un des téléphones mobiles les plus capables en photo. D’ici à la présentation officielle du Galaxy Z Flip5, il est pratiquement certain que nous aurons d’autres fuites à son sujet pour préciser les choses.