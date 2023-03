Motorola Razr 2023 : un écran externe bien plus grand et une caméra sous l’écran interne

Si on en croit les premiers rendus qui sont récemment apparus sur la toile, il semble que Motorola envisage d’offrir plus de surface d’affichage sur la nouvelle génération de son smartphone pliant, le Razr 2023. Il aurait un écran externe plus grand que le précédent ainsi qu’une caméra sous l’écran interne pour ne plus gêner la visibilité.

Actuellement, Motorola propose le Razr 2022, un smartphone pliant très réussi qui propose un design réussi avec un format à clapet aux bords fins et agréable à prendre en main. Vous pouvez lire notre test complet du Motorola Razr 2022 en cliquant sur ce lien. Il profite d’un écran interne flexible mesurant 6,7 pouces en diagonale avec un poinçon tout en haut pour abriter le capteur photo de 32 mégapixels qui permet de se prendre en selfie bien que les capteurs au niveau de la partie externe puissent également remplir cette fonction en installant l’appareil en mode Flex, c’est-à-dire ouvert avec un angle de 90 degrés, l’écran externe tourné vers soi, permettant de cadrer. L’écran externe du Razr 2022 fait 2,7 pouces. Celui du Samsung Galaxy Z Flip4, au même format fait 1,9 pouce, mais c’est celui du Oppo Find N2 Flip qui est actuellement le plus grand avec une diagonale de 3,26 pouces. Notez que ce dernier est dans le sens de la hauteur alors que les autres sont installés dans le sens de la largeur. Le Huawei P50 Pocket, aussi un modèle pliant, à un écran externe rond de 1,04 pouce. Si on en croit les premiers rendus publiés sur la toile qui semblent particulièrement fiables, il semblerait que le successeur du Razr 2022 propose un écran nettement plus grand.

Un écran externe qui occupe presque toute la surface de l’un des volets

Nous savons que Motorola travaille sur le Razr 2023. Il devrait être annoncé et disponible d’ici la fin de l’année. Une fuite évoque la date du 1er juin pour sa présentation officielle. Il pourrait s'agir dans un premier temps d'une annonce pour le marché chinois.

Des photos extrêmement réalistes de ce à quoi il pourrait ressembler ont récemment été publiées sur Internet. Ces visuels ont été divulgués par Evan Blass, déjà à l’origine de nombreuses fuites qui se sont avérées exactes. La source fiable pense savoir que la marque proposera donc un écran bien plus grand que le Razr 2022, lorsqu’on regarde les images publiées.

En effet, la surface d’affichage occupe toute la largeur de l’appareil et on peut aussi voir que les capteurs photo, mais aussi le flash, sont intégrés dans l’écran, à la faveur de poinçons, comme pour la quasi-totalité des capteurs à selfies sur un smartphone de forme conventionnelle. Il n’y a pas de mention concernant la taille exacte de l’écran externe, mais il est de toute façon plus grand que le précédent si on prend en compte les dimensions de l’appareil et de la surface ainsi couverte.

Un écran interne avec une caméra sous l’écran

Si on regarde attentivement le visuel publié par Evan Blass au sujet du Razr 2023, on remarque que l’écran interne ne dispose pas d’un poinçon et encore moins d’une encoche pour le capteur photo interne. Cela pourrait signifier que l’appareil disposerait d’une caméra sous l’écran permettant de ne pas être gêné sur la surface d’affichage. Cela peut aussi indiquer que le fabricant a décidé de s’en passer, pour privilégier des selfies en mode Flex, comme expliqué plus haut.

Il est vrai que les résultats photographiques sont meilleurs, mais aussi plus polyvalents avec cette méthode qu’avec le « capteur à selfie » au niveau de l’écran interne qui, en plus, peut gêner avec son poinçon. Pour le moment, il existe encore très peu de smartphones avec une caméra sous l’écran : Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Fold4, ZTE Axon 30, ZTE Axon 40 Ultra et Red Magic 7S Pro et Red Magic 8 Pro.

Concernant les autres caractéristiques techniques, le secret est encore bien gardé, mais il est possible que nous entendions parler du Razr 2023 prochainement étant donné qu’il s’agit d’un mobile attendu pour savoir s’il peut s’imposer comme l’une des références sur ce marché encore naissant des mobiles pliants.