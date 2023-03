Samsung Galaxy A14 5G : Ce nouveau smartphone Samsung abordable est déjà moins cher chez ce marchand !

Alors qu'il vient de sortir, Boulanger casse déjà le prix du Samsung Galaxy A14 5G. Sur le site marchand de Rakuten, le Galaxy A14 5G est en effet disponible à 219€ contre 249€ chez la concurrence. Un prix de lancement très intéressant et qui permet d'économiser quelques euros dans cette période ou chaque économie est la bienvenue. Ce smartphone Samsung abordable conviendra parfaitement à ceux utilisant peu leur smartphone mais souhaitant avoir un appareil qui tient la route et qui est capable d'avoir une grande autonomie car vous oubliez de le charger parfois. Pour ce prix réduit, Samsung assure quand même une bonne qualité de finition, un design simple et élégant avec une fiche technique cohérente :

Ecran LCD de 6,6 pouces FULL HD+

Puce Dimensity 700 5G, 4Go de RAM

Bon équipement photo avec un triple capteur arrière, dont un capteur de 50 mpx !

! Autonomie très confortable avec sa batterie de 5000 mAh

C'est un très bon rapport qualité-prix, encore plus avec cette promotion de Boulanger sur le site de Rakuten qui passe son prix à 219€ au lieu de 249€ !

Le look de ce Galaxy A14 5G

Le Galaxy A14 5G est proposé à l'achat en trois coloris différents (noir, vert et gris). Il pèse 205 g et a pour dimensions 167,7 x 78 x 9,1 mm. Au niveau de la connectique, il dispose d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Ce portable est compatible avec une carte nano SIM. Au niveau de l'affichage, l'écran du Galaxy A14 5G, smartphone de Samsung, est équipé d'une dalle LCD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 1080 X 2408 px de définition et 6,6 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Autonomie et performances

Sur le plan des performances, le mobile possède la puce Mediatek Dimensity 700. Ce SoC intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G68 MC4. Côté RAM, ce SoC offre un espace de 4 Go. D'un point de vue réseau et connectivité, l'appareil propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). La version Android 13 est installée sur l'appareil. Côté endurance, la batterie de ce smartphone est dotée d'une capacité de 5 000 mAh. Pour recharger votre mobile à tout moment, profitez d'une charge rapide de 15 W.

Quelles photos pour ce nouveau Samsung abordable ?

Voilà quelques informations qui intéresseront les mordus de photographie : le Galaxy A14 5G embarque quatre modules photos, trois modules arrière et un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 50 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière propose pour sa part une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Quant au dernier objectif arrière, il est doté d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant se caractérise quant à lui par 13 Mpx de résolution. Le Galaxy A14 5G vous permettra également d'éditer ou lire vos vidéos en 1080p@30fps.