Forfait mobile 130 Go sur le réseau Orange à prix mini : SOSH ou Lebara Mobile ?

Pour profiter de l’excellente qualité du réseau Orange à petits prix et sans engagement, le choix est aujourd’hui offert parmi plusieurs MVNO partenaires. En plus de SOSH, la marque low-cost du réseau, Lebara Mobile fait aujourd’hui partie de ceux qui proposent les offres les plus intéressantes. Pour les utilisateurs qui ont besoin de gros volumes de data chaque mois, ces deux fournisseurs proposent chacun un forfait avec 130Go/mois. Mais lequel choisir ?

Chez Sosh : 130Go à 15,99€/mois

Vous êtes tenté de passer chez Sosh ? Alors, voici une bonne occasion de le faire ! Actuellement, le forfait SOSH 130Go est en effet facturé à seulement 15,99€/mois pour les nouvelles souscriptions. Il s’agit d’un tarif fixe sans condition de durée, qui ne change donc pas, même après un an d’abonnement.

Les 130Go sont offerts chaque mois sur l’ensemble du réseau Orange en France métropolitaine, avec débit réduit au-delà du volume alloué. Ce qui signifie qu’une fois les 130Go épuisés, vous conservez l’accès à internet, mais à débit réduit, jusqu’à la prochaine facturation.

Cette enveloppe web inclut par ailleurs une dotation de 20Go d’internet mobile utilisable lors de vos séjours dans les DOM et en zone UE (Suisse et Andorre non inclus).

Afin de vous permettre de communiquer sans compter avec vos proches, ce forfait mobile donne par ailleurs droit aux appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis et vers l’UE et les DOM, ainsi que depuis ces zones vers la France métropolitaine.

Bien entendu, SOSH vous offre la possibilité de conserver votre ancien numéro en fournissant votre code RIO lors de la souscription à cette offre.





Récap du forfait SOSH 130Go :

130Go de data en 4G avec débit réduit au-delà

20Go/mois (déduits de l’enveloppe initiale) utilisables en UE et dans les DOM

Appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes zones et vers la France métropolitaine

Tarif : 15,99€/mois, sans engagement et sans limitation de durée

Chez Lebara Mobile : 130Go à 13,99€/mois

Du côté de Lebara Mobile, les 130Go sont encore moins chers : 13,99€/mois, sans engagement et sans condition de durée.

Notez cependant que le volume de 130Go est bloquant. Ainsi, dès qu’il est consommé, votre accès internet est bloqué automatiquement jusqu’au mois suivant afin d’éviter tout hors-forfait.

Ce forfait pas cher inclut par ailleurs les appels et SMS illimités (pas les MMS) depuis la France métropolitaine, vers les fixes et mobiles de tous les réseaux métropolitains. Toutefois, rien n’est prévu pour les communications et la connexion depuis les DOM ou les autres pays de l’UE.

Notez par ailleurs que chez Lebara Mobile, la carte SIM est offerte gratuitement, avec 1Go en prime pour le 1er mois, et la possibilité de conserver votre numéro de téléphone.

Récap du forfait Lebara 130Go :

130Go de data en 4G

Appels et SMS illimités en France métropolitaine

Tarif : 13,99€/mois, sans engagement et sans limitation de durée

Carte SIM offerte + 1Go pour le premier mois.

Alors, lequel de ces forfaits choisir ?

Avec l’un ou l’autre de ces deux forfaits sans engagement, vous pouvez profiter de l’excellente qualité de réseau d’Orange en France métropolitaine. Cependant, si vous voyagez occasionnellement en UE et/ou dans les DOM, le forfait de SOSH est sans doute plus avantageux pour vous. Par contre, si ce n’est pas le cas et que vous souhaitez faire un max d’économies, le forfait Lebara Mobile est sans doute le plus indiqué pour vous.