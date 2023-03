Profitez des promos exceptionnelles pour l'anniversaire d'Aliexpress sur ces 3 smartphones incontournables

À l'occasion de l'anniversaire d'Aliexpress, le site de vente en ligne propose des promotions exceptionnelles sur une sélection de smartphones. Ne manquez pas cette opportunité pour vous offrir un nouveau téléphone à un prix très attractif. Découvrez les 3 offres à ne pas rater : le Redmi Note 11 4G à 122€, le Nothing Phone (1) à 334€ et le Redmi Note 11 Pro 5G à 245€.

Pour célébrer l'anniversaire d'Aliexpress, profitez de ces trois promotions alléchantes sur des smartphones de qualité :

Redmi Note 11 4G à 109€ : Ce smartphone abordable propose un écran Full HD+ de 6,43 pouces, un processeur MediaTek Helio G88 et une batterie de 5000 mAh, idéal pour ceux qui recherchent un téléphone performant à petit prix. Nothing Phone (1) à 320€ : Ce smartphone innovant se distingue par son design et ses caractéristiques techniques, avec un écran OLED de 6,7 pouces, un processeur Snapdragon 870 et un triple capteur photo pour des clichés de qualité. Redmi Note 11 Pro Plus 5G à 294€ : Alliant performance et rapport qualité-prix, ce smartphone dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces, d'un processeur MediaTek Dimensity 920 et d'un module quadruple caméra avec un capteur principal de 108 mégapixels.

Ne manquez pas ces offres exceptionnelles pour renouveler votre smartphone et bénéficier de performances et de fonctionnalités avancées à prix réduit.

Redmi Note 11 4G – Un smartphone abordable et performant à 109€

Le Redmi Note 11 4G est un smartphone d'entrée de gamme qui offre des performances surprenantes pour son prix. Équipé d'un écran Full HD+ de 6,5 pouces avec une résolution de 2400x1080 pixels, il vous garantit une expérience visuelle de qualité. Son processeur MediaTek Helio G88, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, permet de profiter d'une utilisation fluide et multitâche. Ce smartphone est également doté d'un appareil photo principal de 50 mégapixels et d'un capteur frontal de 13 mégapixels pour des selfies de qualité. Enfin, sa batterie de 5000mAh offre une autonomie solide pour une utilisation quotidienne sans souci.

Nothing Phone (1) à 320€ : innovation et performance

Le Nothing Phone (1), smartphone innovant, est proposé à 320€ lors de l'anniversaire d'Aliexpress. Il est équipé d'un écran OLED de 6,7 pouces, d'un processeur Snapdragon 870 et de 8 Go de RAM. Son triple capteur photo permet de réaliser des clichés de qualité, tandis que sa batterie de 4500 mAh offre une autonomie solide. Profitez de cette offre pour découvrir ce smartphone unique.

Redmi Note 11 Pro 5G Plus à 294€ : performance, qualité-prix et grand écran

Doté d'une connectivité 5G ultra-rapide, d'un écran impressionnant et d'une batterie longue durée, ce smartphone est le choix idéal pour ceux qui cherchent à rester à la pointe de la technologie sans se ruiner. Profitez de cette offre limitée pour vous offrir le Redmi Note 11 Pro 5G Plus et découvrez la performance, la qualité et la fiabilité de ce smartphone à un prix imbattable. Ne tardez pas, car cette offre anniversaire est valable pour une durée limitée seulement. Rendez-vous dès maintenant sur AliExpress pour saisir cette opportunité en or !