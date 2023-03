Profitez d'une promotion incroyable de 66% sur le Samsung Galaxy S21 Ultra chez ce marchand !

Profitez d'un des meilleurs smartphones haut de gamme de Samsung à un prix défiant toute concurrence. Le Samsung Galaxy S21 Ultra est sorti en Janvier 2021, mais il possède encore tout d'un excellent smartphone haut de gamme. Sorti au prix de 1259€, il est actuellement à seulement 415,92€ chez Rakuten alors qu'il reste un excellent smartphone possédant une fiche technique très impressionnante :

: Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, résolution de 3200 x 1440 pixels Processeur : Exynos 2100 (pour les modèles internationaux) ou Qualcomm Snapdragon 888 (pour les modèles américains)

: 128 Go, 256 Go ou 512 Go, selon la version Caméra arrière : Quadruple capteur, avec un capteur principal de 108 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique x10, un autre téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique x3, et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Il filme en 8K derrière en 4K devant.

Samsung Galaxy S21 Ultra : Le nec plus ultra des smartphones en 2021, encore extra aujourd'hui

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est le fleuron de la gamme de smartphones Samsung. Doté d'un design élégant et d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, ce téléphone est un véritable bijou de technologie. Sous le capot, vous trouverez un processeur Exynos 2100 ultra-performant et une mémoire vive de 12 Go pour une expérience fluide et réactive.

Un appareil photo exceptionnel pour capturer vos souvenirs inoubliables

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est équipé d'un système de caméra arrière à quatre capteurs, dont un principal de 108 mégapixels pour des photos d'une qualité époustouflante. Grâce à son zoom optique x10 et son zoom numérique x100, vous pourrez immortaliser les moindres détails, même à grande distance. La caméra frontale de 40 mégapixels vous permettra également de réaliser des selfies d'une netteté exceptionnelle.

Une autonomie et des fonctionnalités impressionnantes

Le Samsung Galaxy S21 Ultra intègre une batterie de 5 000 mAh pour vous offrir une autonomie longue durée. De plus, sa compatibilité avec la charge rapide et la charge sans fil vous garantit un rechargement rapide et pratique. Ce smartphone est également compatible 5G pour des vitesses de connexion ultra-rapides et une expérience en ligne optimale.

Profitez de cette offre incroyable chez Rakuten

Avec cette promotion de 66% de réduction chez Rakuten, le Samsung Galaxy S21 Ultra devient enfin accessible à tous. Ne laissez pas passer cette occasion unique de mettre la main sur l'un des meilleurs smartphones du marché à un prix défiant toute concurrence. En plus, Rakuten vous offre la livraison gratuite et un service client de qualité pour vous accompagner dans votre achat. N'attendez plus pour profiter de cette offre incroyable de 66% de réduction sur le Samsung Galaxy S21 Ultra chez Rakuten. Faites l'expérience d'un smartphone haut de gamme, doté d'un appareil photo exceptionnel, d'une autonomie impressionnante et de fonctionnalités avancées.